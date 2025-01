Grande Fratello, i fan di Helena Prestes arrivano a New York: il video "Giustizia per Helena" proiettato a Times Square

News VIP

Esattamente una settimana fa, la modella brasiliana Helena Prestes è stata eliminata nel corso della ventiduesima puntata del Grande Fratello, dopo l'esito di un televoto che ha infuocato i telespettatori del reality show.

Helena Prestes fuori dal Grande Fratello: una mobilitazione globale

Negli ultimi giorni, i fan di Helena hanno dato vita a un fenomeno mediatico senza precedenti, trasformando il supporto per l’ex gieffina in una vera e propria campagna globale. Sui social, hashtag come #GiustiziaPerHelena e #RipescaggioPerHelena hanno dominato le tendenze di Twitter, accumulando milioni di interazioni. Questa mobilitazione, però, non si è limitata al mondo virtuale: il movimento a favore di Helena ha assunto proporzioni internazionali, portando il sostegno alla modella brasiliana ben oltre i confini italiani.

La campagna per il ripescaggio di Helena ha coinvolto fan di diverse nazionalità, dando vita a iniziative creative e d’impatto. I sostenitori della Prestes hanno raccolto fondi per finanziare azioni simboliche e di visibilità, come l’invio di messaggi aerei sopra la Casa del Grande Fratello. In una di queste spettacolari manifestazioni di supporto, uno striscione con la scritta "Helena merita un'altra chance" è stato avvistato sorvolare la Casa, catturando l’attenzione di concorrenti e telespettatori.

Ma la campagna non si è fermata qui. Una manifestazione è stata organizzata di fronte all’ambasciata italiana a Londra, dove un gruppo di sostenitori ha esposto cartelli e striscioni per richiamare l’attenzione sulla loro richiesta: il ritorno di Helena Prestes nel reality. La mobilitazione ha raggiunto il suo apice ieri sera, quando il sostegno per Helena ha letteralmente illuminato Times Square, uno dei luoghi più iconici al mondo. Un messaggio di supporto è stato proiettato su uno dei giganteschi megaschermi della celebre piazza per 15 secondi, in quattro lingue diverse: italiano, inglese, spagnolo e portoghese. La frase “Il mondo lo chiede: ripescaggio per Helena” ha brillato tra i grattacieli della Grande Mela, attirando l’attenzione di centinaia di passanti e immortalata in video e foto subito diventati virali sui social.

Il movimento globale a sostegno di Helena non è passato inosservato, nemmeno agli occhi della produzione del Grande Fratello. Secondo indiscrezioni, la possibilità di un ripescaggio per gli ex concorrenti eliminati sarebbe effettivamente in discussione, con un televoto che potrebbe consentire al pubblico di decidere chi far rientrare in Casa.

