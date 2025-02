Grande Fratello, i dubbi di Shaila Gatta su Tommaso Franchi: "Metto in discussione il nostro rapporto" (VIDEO)

News VIP

Delusa e destabilizzata dal comportamento ambiguo di Tommaso Franchi nella Casa del Grande Fratello, Shaila Gatta ha deciso di confrontarsi con il fidanzato di Mariavittoria Minghetti per ricevere delle risposte.

Amicizia al capolinea tra Shaila Gatta e Tommaso Franchi? Sebbene tra i due giovani concorrenti del Grande Fratello sembrava essersi creato un bellissimo rapporto di amicizia, nel corso delle ultime settimane pare che qualcosa li abbia portati verso un improvviso distacco.

Shaila e Tommaso: amicizia al capolinea?

Manca sempre meno alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì 10 febbraio 2025 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, nella Casa più spiata d'Italia, Shaila Gatta e Tommaso Franchi si sono resi protagonisti di un sincero confronto. Dispiaciuta per aver notato un certo allontanamento da parte del ragazzo, la ballerina ha deciso di affrontarlo e chiedergli spiegazioni.

"Quanto dai valore a quello che io faccio per te? Che amicizia è se non parliamo?" ha domandato Shaila, ammettendo di essersi sentita sminuita nelle ultime settimane e spronandolo a darle dei consigli o a rimproverarla per i suoi eventuali errori "Non possiamo essere amici a livello univoco". Dopo aver ascoltato il ragionamento della fidanzata di Lorenzo Spolverato, Tommaso ha cercato di rassicurarla ammettendo di non aver mai messo in dubbio la loro amicizia e di averle sempre voluto bene allo stesso modo: "Per me, tra me e te non c'è stata una rottura".

Vedendola scettica, Tommaso ha continuato dichiarando di non averle mosso alcun tipo di critica in quanto, pur non condividendo alcuni suoi atteggiamenti nella Casa, non sentiva la necessità di esternare il suo pensiero. Dal suo canto, Shaila ha prontamente replicato rivelando che le piacerebbe ricevere da parte sua più supporto e più vicinanza: "A me interessa sapere chi sono io per te perché il tempo che spendo per te lo spendo con il cuore". Avendo ancora molti dubbi, l'ex velina di Striscia la Notizia ha ammesso di aver messo in discussione il loro rapporto. Visibilmente dispiaciuto, il giovane idraulico si è detto pronto a darle tutte le certezze che tanto desidera. I due riusciranno a recuperare il loro rapporto?

Nuove incomprensioni tra Shaila e Lorenzo

Non c'è pace per Shaila Gatta nella Casa del Grande Fratello. Dopo un primo battibecco, Lorenzo Spolverato e la ballerina sono tornati a scontrarsi senza riuscire a capire i reali motivi delle loro discussioni. Se la ragazza ha spiegato che la maggior parte delle volte non sa come comportarsi e che si è sentita triste e nervosa per i costanti giudizi che riceve dal resto della Casa, il modello milanese concorrente sembra essere più infastidito dai modi della sua fidanzata.

Entrambi hanno rivelato di essersi resi conto che, anche a causa della stanchezza, non riescono a essere leggeri e divertirsi come prima. Per Lorenzo e Shaila inizia a diventare davvero difficile essere fidanzati e concorrenti di un reality come il Gf. Riusciranno a ritrovare un pò di leggerezza e spensieratezza?

Il Gf vi aspetta lunedì 10 febbraio 2025 in prima serata su Canale 5. I concorrenti al televoto, e che rischiano quindi l'uscita dalla Casa, sono Amanda Lecciso, Stefania Orlando, Iago Garcia, Zeudi Di Palma e Pamela Petrarolo. Ricordiamo che alcuni di loro hanno il famoso biglietto di ritorno per rientrare in gioco in caso di eliminazione.

