Grande Fratello, i concorrenti svelano le loro strategie per le prossime nomination: "Lei è tra le più forti" (VIDEO)

I concorrenti del Grande Fratello si sbilanciano e rivelano i loro criteri di Nomination, motivando le scelte fatte durante la catena avviata da Omer Elomeri.

Domani, lunedì 20 ottobre 2025, in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata della 19esima edizione del Grande Fratello di Simona Ventura. Nell'attesa, nella Casa, i concorrenti hanno deciso di vuotare il sacco e svelare le loro strategie in vista delle prossime nomination.

I concorrenti a confronto sulle prossime nomination al Gf

Dopo il gioco della verità, il Grande Fratello ha deciso di premiare chi, secondo il giudizio del pubblico, si è messo maggiormente in discussione nella Casa. Giudicato il più sincero di tutti, Omer Elomari ha ottenuto l'immunità e dato il via a una catena che ha permesso a Giulia Soponariu di ottenere lo stesso privilegio.

Subito dopo aver concluso l'attività, alcuni concorrenti hanno deciso di riunirsi e commentare insieme le scelte fatte durante la catena avviata da Omer. Il primo a prendere la parola è stato Bena, che ha spiegato i motivi che l'hanno spinto a penalizzare Donatella Mercoledisanto: secondo lui, la barese è molto amata sia all'interno che all'esterno della Casa: "Io la vedo tra le più forti, non so voi. Io sono molto imprevedibile". Ivana Castorina, invece, ha rivelato di aver puntato il dito contro chi ancora non ha instaurato un legame con lei e ammesso di aver nominato Francesco Rana.

La strategia di Jonas Pepe

La conversazione tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura è continuata poi con Jonas Pepe, che ha invitato tutti ad essere sinceri e obiettivi durante le prossime Nomination in diretta. Secondo il modello, solo in questo modo riusciranno a instaurare dei veri rapporti nella Casa più spiata d'Italia:

Il viaggio vero che devi fare qua è aprirti e dire le cose che pensi. È troppo semplice altrimenti e a me le cose semplici non piacciono. Io vado un po' a pelle. Mi adatto a questo gioco. Non bisogna cercare il litigio per avere una motivazione valida.

Il ragionamento di Jonas ha messo d'accordo anche Bena e Flaminia Romoli. "Mi ritrovo molto in quello che stai dicendo. È una previsione futura" ha dichiarato il giovane concorrente, seguito dalla romana che, rivolgendosi al modello, ha confessato: "Io sono affine al tuo discorso". Cosa succederà nelle prossime votazioni? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Gf, che andrà in onda domani alle 21.40 su Canale 5. Ricordiamo anche che, al televoto, ci sono Francesco Rana, Bena, Grazia Kendi e Giulia Soponariu.

