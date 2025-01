Grande Fratello, Helena Prestes torna sui social e si divide con like sia a Javier che a Zeudi

News VIP

La modella brasiliana Helena Prestes, eliminata ieri nel corso della ventiduesima puntata del Grande Fratello dopo l'esito di un televoto a dir poco infuocato, ha piazzato una serie di like su immagini e video di due "ship" molto amate dai telespettatori: i quella con Javier (gli "Helevier") e quella con Zeudi (i "Zelena").

Grande Fratello, Helena torna sui social e si "divide" ancora tra Javier e Zeudi

Nel corso dell'ultimo appuntamento con il reality show, Helena è stata sconfitta (sorprendentemente) al televoto contro Luca Calvani, Ilaria Galassi e Tommaso Franchi e Shaila Gatta, con il quale c'è stato un testa a testa finale che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Si sta parlando ancora molto dell'eliminazione della Prestes che ha creato e sta creando un vero e proprio scompiglio dentro e fuori dalla Casa. Le pubblicazioni ufficiali con l'esito del televoto hanno sollevato immediate polemiche su chi (e sono tanti) insinua che non ci siano aspetti limpidi nella votazione di ieri. L'addio di Helena Prestes dalla casa del Grande Fratello ha generato una forte ondata di malcontento tra i suoi sostenitori, che non hanno esitato a manifestare il loro dissenso sui social. Oltre ai sondaggi online in cui sembrava la Gatta la più votata, a generare scompiglio è stata anche la schermata finale del televoto, infatti, è comparsa la dicitura "Chi vuoi salvare?", un format di domanda abitualmente usato in altre puntate, anziché la più appropriata "Chi vuoi eliminare?", prevista per questa specifica votazione.

Tuttavia, la testata giornalistica FanPage, approfondendo la questione, ha confermato che si è trattato di un errore tecnico limitato esclusivamente alla grafica della schermata finale. A televoto aperto, la domanda effettivamente proposta sia sul sito ufficiale del programma sia durante la trasmissione televisiva era corretta, ovvero "Chi vuoi eliminare?", in linea con le dinamiche previste per questa fase.

Alla luce di queste verifiche, sembrerebbe dunque che il televoto sia stato regolare e che non ci siano stati problemi tali da influenzare il risultato finale. Nonostante ciò, molti fan di Helena continuano a esprimere il loro disappunto, ritenendo ingiusta l'uscita della loro beniamina e chiedendo maggiore chiarezza nelle prossime votazioni. Nel mentre, la Prestes, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali anche se ieri, intervistata fuori dalla Casa è apparsa emozionatissima e sinceramente provata per l'epilogo forse anche per lei inaspettato della sua avventura al Gf.

Helena, tuttavia, ha piazzato una serie di like alle due ship amatissime dai telespettatori. Quella con Javier e quella con Zeudi, entrambi molto rammaricati dell'uscita di scena della modella. Cuoricini per i video più teneri in compagnia dei due suoi compagni d'avventura con cui ha stretto un legame particolarmente profondo. Che sia ancora indecisa come lo era nella Casa? Lo scopriremo nel prossimo appuntamento quando la Prestes, sicuramente avrà finalmente modo di parlare della sua avventura nel reality e perché no, anche dei suoi sentimenti.

No raga non ce la faccio mi ha messo like #zelena pic.twitter.com/0bclFJ4E5E — 🐼 (@xziamsvoices) January 14, 2025

Helena che inizia a mettere like 😢 nei suoi momenti con javi #helevier pic.twitter.com/h4MpOgOAYK — Lara (@LauSanch3) January 14, 2025

