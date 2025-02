Grande Fratello, Helena Prestes stanca di Lorenzo Spolverato: "Voglio uscire"

News VIP

Il momento di sconforto della modella brasiliana, dopo che Lorenzo Spolverato è stato decretato come il primo finalista del Grande Fratello.

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato è diventato ufficialmente il primo finalista dell'attuale edizione del reality.

Grande Fratello, Helena Prestes: "Lorenzo Spolverato è la rovina della televisione italiana. Lui è un esempio di mer*a!"

Una consacrazione peraltro molto discussa dal popolo internauta, non solo perché Lorenzo non sembra godere di molte simpatie da parte dei telespettatori (a differenza invece di Javier Martinez con cui ha avuto lo scontro finale al televoto) ma anche perché Alfonso Signorini ha dovuto proclamare l'esito della votazione due volte. Prima è apparso il volto di Javier sullo sfondo e il conduttore lo ha annunciato come finalista, poi si è reso conto di un problema avuto con la regia o con gli autori ed è stato costretto quindi a ripetere l'esito, suscitando tanti dubbi e perplessità,

Forse a non crederci davvero sono anche i suoi compagni d'avventura e lo stesso Spolverato che da giorni esprime una gioia incontenibile dopo diversi momenti di crisi, felicissimo dell'esito del televoto e molto carico e determinato verso la vittoria finale. Tra gli inquilini, Helena Prestes non sembra proprio aver digerito la consacrazione avvenuta nell'ultima puntata, e la modella brasiliana, parlando con Javier, ha espresso tutto il suo malessere. Helena non sopporta più Lorenzo tanto da voler lasciare il programma.

"Sto arrivando ad un punto che è meglio che io esca perché ho già fatto di tutto e io so benissimo i miei difetti. Non mi va più di condividere più nulla, basta. Già mi sono messa in discussione per 18 puntate di seguito. C’entra, cosa c’entra questo mio discorso? Che sono anche stanca. Sono mesi… non è giusto che una persona che viene qua fa un percorso che è la rovina della televisione italiana. Lui è un esempio di mer*a! Allora va bene, che mi facciano uscire. Io non riesco!"

Javier ha quindi replicato alle parole di Helena:

"Ma che te ne frega? Allora così gliela dai vinta!"

Il mal contento della Prestes è comune anche a gran parte del pubblico che da mesi vede atteggiamenti molto aggressivi di Lorenzo che viene puntualmente protetto e tutelato dagli autori. Di recente, in un momento di rabbia dopo aver litigato con Shaila, Spolverato ha preso a calci il materasso e Signorini in puntata lo ha persino giustificato facendo presente che i momenti di rabbia sono normali. Tuttavia, alla stessa Helena, per famoso lancio del bollitore, il Grande Fratello ha deciso la sua nomination d'ufficio che è poi ha sancito la sua temporanea eliminazione dal reality.

lorenzo la sta facendo impazzire 😭😭😭😭 pic.twitter.com/JSGDlshwmM — 💥 (@maiunajoia_) February 12, 2025

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .