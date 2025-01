Grande Fratello, Helena Prestes spiazza: "Sono innamorata di Zeudi"

News VIP

La modella brasiliana, confinata nel tugurio dopo il ripescaggio avvenuto nel corso della ventiquattresima puntata del Grande Fratello, ha rivelato i suoi sentimenti nei confronti della 23enne campana.

Ieri sera, su Canale 5, il Grande Fratello ha regalato al pubblico e ai concorrenti un inatteso colpo di scena. Per risollevare gli ascolti e ravvivare le dinamiche nella Casa, la produzione ha deciso di concedere una seconda possibilità a sei gieffini eliminati, che sono stati ripescati e portati temporaneamente nel tugurio. Ad ottenere questa nuova chance sono stati:, Iago Garcia, Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Michael Castorino, Eva Grimaldi e Federica Petagna.

Grande Fratello, Helena Prestes parla di Zeudi Di Palma

I sei ripescati, in attesa della puntata di giovedì, dovranno confrontarsi con un’ulteriore selezione. Dopo l'esito del televoto in corso, sarà il conduttore Alfonso Signorini a svelare chi tra loro farà ufficialmente ritorno nella Casa, diventando nuovamente parte del gioco. Alla notizia del rientro di alcuni concorrenti eliminati ci sono state svariate reazioni. Se da una parte Shaila e Lorenzo si sono mostrati molto contrariati e risentiti nel dover rivedere Helena in Casa, Zeudi di Palma, è esplosa di felicità sapendo di poter trascorrere ancora del tempo con la sua amica del cuore. Con la modella brasiliana infatti stava nascendo un legame speciale. A tal proposito, Helena parlando con Eva Grimaldi dell'ex Miss Italia, ha confessato di provare per lei dei sentimenti importanti.

Durante una chiacchierata con Helena, Eva le ha chiesto apertamente se esistesse una possibilità che si innamorasse di lei.

La risposta di Helena ha lasciato molti utenti del web spiazzati:

"Se tu mi chiedi se potrei mai innamorarmi di una donna… Di Zeudi? Ma io sono già innamorata di lei, è stupenda."

Successivamente, la modella ha chiarito il suo pensiero:

"Io veramente sono uscita innamorata della sua persona, perché lei mi ha dato tanto. Lei è una ragazzina donna, ha 23 anni ancora, secondo me sarà una grandissima donna. Io voglio chiacchierare con lei, non vedo l’ora."

HELENA IN CHE SENSO SEI INNAMORATA DI ZEUDI #zelena pic.twitter.com/ReGEC0BXDk — gia 🌙 (@engl0tlover) January 21, 2025

