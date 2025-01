Grande Fratello, Helena Prestes smaschera Zeudi Di Palma: "Aveva puntato anche Shaila"

News VIP

A poche ore dalla ventisettesima puntata del Grande Fratello, la modella brasiliana Helena Prestes, parlando con Amanda Lecciso, ha parlato della strategia adottata da parte di Zeudi Di Palma.

Nella Casa del Grande Fratello, i rapporti tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma sembrano ormai irrimediabilmente compromessi. Dopo un iniziale avvicinamento, le due gieffine si trovano ora su due fronti opposti e, mentre fino a qualche tempo fa sembravano avere un legame speciale, oggi si evitano o, quando si incontrano, finiscono inevitabilmente per discutere.

Grande Fratello, Le confessioni di Helena: "Zeudi aveva già un piano"

A rendere ancora più evidente questa spaccatura è stata la decisione della Miss Italia di schierarsi apertamente con il gruppo di concorrenti che si oppongono ad Helena, alimentando tensioni già presenti e rafforzando le dinamiche conflittuali della Casa. La modella brasiliana, dal canto suo, ha manifestato grande delusione e amarezza per l’atteggiamento di Zeudi e ha rivelato dettagli inaspettati su di lei in una conversazione con Amanda Lecciso.

Durante uno sfogo con Amanda, Helena ha raccontato di aver ricevuto delle confessioni da parte di Zeudi, che avrebbero svelato le reali motivazioni dietro il suo avvicinamento a Shaila Gatta. Secondo la versione di Helena, la ragazza avrebbe ammesso di essersi accostata alla ballerina non per una spontanea affinità, ma per un preciso calcolo strategico. Ecco cosa ha dichiarato la Prestes, come riportato da Biccy:

“Lei è arrivata qui con degli schemi da seguire, tutto già pianificato. Anche con me ha schematizzato il suo comportamento, e questa cosa non mi piace. Le ho chiesto perché si fosse avvicinata a Shaila e lei mi ha risposto: ‘Perché da fuori mi hanno detto che ha tanto seguito, tante persone importanti la seguono’. Me lo ha detto con queste parole, te lo giuro.”

Parole che per Helena sono state un vero campanello d’allarme, tanto da spingerla a prendere le distanze da Zeudi e a mettere in discussione la sua sincerità.

“Quando le ho detto che tra me e Shaila non c’era feeling, lei si è subito messa sulla difensiva: ‘Non devo fare quello che dici tu, io sono libera’. Come se io volessi controllarla, quando in realtà le avevo solo fatto notare che Shaila e io non andiamo d’accordo. Voleva manipolare il mio pensiero, farmi passare per quella che impone agli altri cosa fare. A quel punto le ho detto chiaramente: ‘Fai le tue scelte, avvicinati a chi vuoi, non ti dico io cosa devi fare’. Ma il punto è che lei aveva già tutto pianificato”.

Ma ciò che sembra aver ferito di più Helena è stata l’incoerenza di Zeudi, soprattutto riguardo ai sentimenti dichiarati nei suoi confronti.

“Prima mi dice di essere innamorata di me e poi va da un altro. Ma che senso ha? Questa non è coerenza, io non voglio essere presa in giro! Mi ha preso in giro, e pure forte! Ha costruito un discorso ampio, studiato, fatto con astuzia, e alla fine è andata dove voleva andare fin dall’inizio. Lei aveva già tutto in mente ancora prima di entrare nella Casa”.

Parole dure, che dimostrano quanto Helena si senta tradita e usata da quella che credeva un’amica o forse qualcosa di più. La modella brasiliana sembra ormai convinta che Zeudi non sia stata sincera con lei e che il suo comportamento sia stato dettato da un piano ben preciso, mirato a garantirle visibilità e consenso all'interno del reality. Questa sera, nel corso della ventisettesima puntata del Grande Fratello, ci sarà un nuovo confronto tra Zeudi e Helena. Le due gieffine ascolteranno anche le recenti dichiarazioni in cui le due ragazze si sono apertamente schierate l'una contro l'altra.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .