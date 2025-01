Grande Fratello, Helena Prestes riabbraccia Dayane Mello: il video è virale

Helena Prestes è stata l'ultima eliminata dal Grande Fratello, lasciando un vuoto significativo nella Casa e sorprendendo sia i concorrenti che il pubblico. Durante la ventiduesima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, si è svolto un confronto serrato e pieno di tensione tra due delle protagoniste più carismatiche di questa edizione: Shaila Gatta ed Helena Prestes.

Alla fine, è stata l'ex Velina di Striscia la Notizia ad avere la meglio, conquistando il favore del pubblico e assicurandosi la permanenza nel gioco. Helena, visibilmente emozionata, ha dovuto abbandonare la Casa, un momento che ha colto di sorpresa anche i suoi compagni di avventura. Dopo aver varcato la Porta Rossa, la modella brasiliana non ha trattenuto le lacrime, manifestando tutta la sua commozione e gratitudine:

"Io ringrazio tutti quelli che mi hanno votato come preferita. E mi dispiace per quello che è successo. Ero un po’ stanca, mi sono sentita schiacciata. Però grazie al Grande Fratello, grazie a tutti. Per me questa è stata un’esperienza molto bella. Mi mancherete, di sicuro mi mancherete tantissimo. Grazie a tutto il pubblico e un bacio enorme. […] Grazie a tutti voi per questo percorso."