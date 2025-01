Grande Fratello, Helena Prestes: "Quattro mesi intensi, pieni di emozioni, sfide e momenti indimenticabili"

News VIP

Eliminata da pochi giorni dal Grande Fratello, Helena Prestes ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, carico di emozioni, in cui la modella ha ripercorso il suo cammino nel reality show.

Grande Fratello, Helena Prestes: "Un viaggio indimenticabile"

Dopo quattro mesi di permanenza nella Casa, caratterizzati da forti emozioni, sfide quotidiane e momenti memorabili, Helena ha raccontato:

"Ogni sorriso, ogni lacrima, ogni parola condivisa con voi mi ha permesso di crescere, come persona e come donna."

Un’avventura, la sua, non priva di difficoltà, segnata dai contrasti con alcune coinquiline come Ilaria Galassi e Jessica Morlacchi ma anche Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Nonostante i litigi che hanno portato al suo televoto d’ufficio e all’uscita dal gioco, la modella guarda al futuro con positività.

"Sono profondamente grata a chi ha creduto in me, a chi ha scelto di sostenermi e inviarmi così tanto amore. L’energia che mi avete trasmesso mi ha dato la forza di superare ogni momento difficile."

Non sono mancati i ringraziamenti al Grande Fratello e al conduttore Alfonso Signorini, per averle offerto un’opportunità così significativa. Per Helena, l’uscita dal reality rappresenta una tappa, non un punto d’arrivo:

"La mia storia – iniziata nelle periferie di San Paolo, in Brasile, con un sogno nel cuore e la valigia piena di speranza – è la prova che ogni ostacolo può diventare un trampolino."

Guardando avanti, Helena ha condiviso il desiderio di costruire un futuro ricco di sogni e libertà, lasciandosi alle spalle le tensioni per concentrarsi sui nuovi obiettivi.

