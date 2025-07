Grande Fratello: Helena Prestes pubblica una lista di regali per il compleanno, Ilaria Galassi risponde con sarcasmo

News VIP

Ilaria Galassi lancia una frecciatina a Helena Prestes in merito alla wishlist della modella brasiliana.

I protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello continuano a far discutere anche a mesi dalla fine del programma. Nelle ultime ore, a far parlare di sé è stata Helena Prestes, finita nel mirino dell’ex coinquilina Ilaria Galassi per un gesto che ha diviso il pubblico.

La frecciatina di Ilaria Galassi contro Helena Prestes

Tutto è nato in vista del compleanno della modella brasiliana. I suoi fan, entusiasti, stavano organizzandosi per regalarle un iPad, ma lei, già in possesso del dispositivo, ha deciso di suggerire regali più utili… a modo suo.

Così ha riattivato una wishlist pubblica, spiegando sui social:

“Non è una richiesta, io sono già contenta così, ma piuttosto di buttare soldi in regali poco utili o costosissimi ho riattivato questa lista che condivido anche con i miei amici”.

Fin qui nulla di strano, se non fosse che tra gli articoli elencati figura anche uno smartwatch da 600 euro, dettaglio che ha fatto storcere il naso a molti — tra cui proprio Ilaria Galassi. L’ex volto di Non è la Rai, che già in passato aveva avuto qualche scontro con Helena durante il reality, non ha perso occasione per lanciare una frecciatina decisamente pungente. Approfittando dell’imminente arrivo del suo compleanno, ha pubblicato una wishlist tutta sua... ma in chiave ironica e decisamente “esagerata”:

“Preparate i portafogli (e magari anche qualche banca centrale) perché il mio compleanno si avvicina! Il 10 luglio 2025 è la data, e la mia wishlist è diciamo pure ‘ambiziosa’. Non si sa mai, a volte i sogni si avverano, no?

Ecco cosa vorrei trovare sotto il mio albero (o nel mio garage, o nel mio porto privato):

– Ferrari Testarossa: per sfrecciare verso il futuro con stile (e multe salate).

– Rolex: perché l’ora di essere ricchi è sempre adesso.

– Crociera: ma non una qualsiasi, una di quelle che durano mesi e ti fanno dimenticare il tuo nome.

– Yacht: per parcheggiarlo davanti alla villa (vedi punto 5).

– Villa: con almeno 10 bagni, perché la privacy è importante, anche quando sei l’unico in casa.

Non mettete troppa pressione su voi stessi, eh! Un biglietto di auguri va bene lo stesso… o forse no?”

Una risposta decisamente sarcastica, che non nomina direttamente Helena ma il riferimento sembra più che evidente.

Ilaria Galassi: "Non è stato un Grande Fratello leale"

In un’intervista al programma radiofonico "Non succederà più" condotto daGiada De Miceli su Radio Radio, Ilaria Galassi ha espresso con franchezza la sua delusione per l’esperienza vissuta all’ultima edizione del Grande Fratello. Pur affermando di essere felice di aver partecipato, ha criticato apertamente la gestione del reality, definendolo “non leale”.

Secondo l’ex concorrente, le regole del gioco sarebbero cambiate in corsa, favorendo alcuni partecipanti rispetto ad altri. Ha puntato il dito contro un sistema in cui, a suo dire, ha pesato troppo la popolarità sui social, compromettendo la trasparenza e l’equità del gioco:

“Chi esce, chi entra, non è stato giusto. Non è stato un Grande Fratello leale, mi dispiace dirlo però è stato così.”

La Galassi ha anche raccontato di aver ricevuto minacce di morte per alcune sue posizioni, soprattutto dopo aver criticato l’ingresso di concorrenti esterni e la presenza di favoritismi. Tuttavia, ha scelto di non fare nomi specifici:

“A chi mi riferisco? Non parlo, non mi piace fare nomi, è un mio pensiero.”

Infine, ha parlato proprio del rapporto con Helena Prestes, chiarendo che, dopo i dissapori nella Casa, le due si sono chiarite:

“Le ho chiesto scusa, siamo donne intelligenti. Ma non potremmo essere amiche: se è leonessa lei, lo sono anch’io.”

