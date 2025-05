Grande Fratello, Helena Prestes inizia a monetizzare i suoi contenuti e lancia una frecciatina a Zeudi

News VIP

Helena Prestes, tra le grandi protagoniste dell'ultima edizione del Grande Fratello, ha lanciato un canale a pagamento su Instagram ed esplode la polemica tra i fan.

Tra le grandi protagoniste dell'ultima edizione del Grande Fratello in cui è arrivata in finale, la modella brasiliana Helena Prestes, ha deciso di dare una svolta al proprio profilo Instagram aprendo un canale riservato a contenuti esclusivi per gli utenti disposti a sottoscrivere un abbonamento mensile. L'iniziativa, che prevede un costo di 3 euro al mese con la possibilità di accedere gratuitamente per un periodo di prova, non è però stata accolta con entusiasmo da tutti.

Grande Fratello, Helena Prestes e i contenuti esclusivi a pagamento

Nel messaggio di lancio si legge l’invito:

“Abbonati per vedere contenuti esclusivi / Prova periodo di accesso gratuito”.

Nonostante il prezzo contenuto, molti tra i suoi follower – in particolare alcuni membri della fanbase più affezionata - gli "Helevier" hanno reagito con delusione, accusandola di voler monetizzare a tutti i costi il proprio seguito.

A complicare ulteriormente la situazione è stato il confronto con un’altra gieffina, Zeudi Di Palma, che di recente era finita al centro delle critiche per aver chiesto 300 euro per un tatuaggio di pochi centimetri. Le sue fan, ancora risentite, hanno approfittato dell’occasione per sfogarsi pubblicamente anche contro Helena, scatenando una piccola guerra social tra fazioni opposte.

Helena però non è rimasta in silenzio e ha deciso di rispondere tramite un post su Twitter, difendendo la propria scelta e lanciando una stoccata velata proprio a quei confronti:

“È ormai da circa quattro anni che mi diverto a creare e condividere contenuti. Ma cosa cambia adesso? Ho un abbonamento da 3 euro al mese, su cui pago anche le tasse… e c’è chi si lamenta? Dovrei forse mettere l’abbonamento a 300 euro solo per offrire qualche contenuto esclusivo?”

L’ex gieffina ha poi chiarito che il suo obiettivo non è tanto guadagnare, quanto creare uno spazio più intimo con chi la segue davvero, anticipando anche l’arrivo di un video di benvenuto:

“Sto preparando il Reel di benvenuto, ma è semplicemente un modo per poter condividere di più, in maniera più personale. È anche un test: se vedo che i contenuti esclusivi vengono condivisi altrove, allora non saranno più esclusivi… e in quel caso li toglierò. Ma per ora proviamo: sono felice e curioso di vedere come andrà!”

Grande Fratello, Zeudi Di Palma al centro delle polemiche per la stessa ragione

Come è ormai ben noto, da settimane si parla delle iniziative di Zeudi Di Palma, la Miss campana anche lei tra le ex inquiline del GF. Dai regali alla raccolta fondi, la giovane ha poi proposto alcuni tatuaggi al costo di 300 euro e ha organizzato anche un dei meet con le fan in varie località (Roma, Spagna e Brasile) con un costo previsto dai 50 ai 120 euro per e per assistere alla sua performance e poterla vedere dal vivo.

“Preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile!” – si legge nella locandina – “Al nostro prossimo FanMeet l’energia dei nostri spettacoli si fonde con la bellezza e il carisma di un’artista davvero speciale: una vera Miss Italia“.Sarà un’occasione unica per godere di uno spettacolo ricco di sorprese, musica e momenti che vi lasceranno senza fiato In più, avrai la possibilità di interagire con la nostra incredibile Zeudi, conoscendo in prima persona il suo talento e il suo fascino. Non perdetevi questa opportunità che promette di essere una celebrazione dell’eleganza, dell’arte e della passione. Segnatelo sul calendario e unitevi a noi per un’esperienza che supererà tutte le vostre aspettative! Siete pronti a incontrare la nostra Zeudi? Vi aspettiamo!“.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .