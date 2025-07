Grande Fratello, Helena Prestes festeggia: presto la convivenza con Javier poi un nuovo programma Tv!

News VIP

Momento d'oro per Helena Prestes dopo il Grande Fratello. La modella brasiliana pronta a convivere con Javier Martinez mentre firma per un programma tv in partenza a settembre 2025.

Momento d’oro per Helena Prestes. La protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello, infatti, tornerà in tv a settembre 2025 con un nuovo show mentre si prepara per la convivenza con il fidanzato Javier Martinez.

Grande Fratello, il momento d’oro di Helena Prestes

Grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello, Helena Prestes ha racconto tantissimi consensi tra il pubblico di Canale 5, che ha creato per lei un fandom fedele che la sostiene ed è sempre molto interessato alla sua vita. Dopo un’iniziale cotta per Lorenzo Spolverato, Helena ha capito che il suo cuore apparteneva a Javier Martinez e la coppia è ad oggi più solida che mai. Come sempre, una volta conclusa l’esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini, si sono avvicendate diverse indiscrezioni su questa bellissima coppia, come quella più recente sulle nozze in vista per Helena e Javier, ma anche quella che voleva la modella brasiliana incinta.

Lei, in realtà, ha spiegato di aver comprato un test di gravidanza per sicurezza ma che il risultato è stato negativo, dunque nessun bebè in arrivo al momento anche se entrambi hanno chiarito che il loro sogno principale è quello di mettere su famiglia. E infatti, secondo la recente indiscrezione lanciata da Amedeo Venza, Helena e Javier andranno presto a convivere e proprio in questo periodo starebbero cercando una casa a Milano da poter condividere per creare il loro nido d’amore. Ma non è tutto, perché il periodo d’oro di Helena riguarda anche la sua vita professionale.

Grande Fratello, Helena Prestes torna in tv

Mentre la sua vita privata va a gonfie vele con il rapporto bellissimo con Javier Martinez, nato nella casa del Grande Fratello e che procede a gonfie vele lontano dalle telecamere tanto che si parla di convivenza in vista, Helena Prestes si prepara a tornare anche in televisione. Non si tratta, tuttavia, della tv in chiaro bensì di un nuovo progetto televisivo firmato Netflix, la nota piattaforma streaming di film e serie tv.

“Helena Prestes confermata per il nuovo programma in partenza a Settembre! Le registrazioni partiranno proprio a inizio mese e lei è già pronta a tornare davanti alle telecamere”.

Questa l’indiscrezione lanciata da Amedeo Venza e poi confermata anche da Deianira Marzano. Di cosa si ratta? Al momento non si hanno notizie sul format della nuova avventura tv di Helena, ma le sue fan sono comunque entusiaste all’idea di rivederla in tv dopo il Gf.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .