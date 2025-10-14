Grande Fratello, Helena Prestes e Javier Martinez: "Stiamo provando ad avere un bambino"

News VIP

"La mia casa è lui": Helena Prestes racconta la nuova vita con Javier Martinez: la coppia, nata nell'ultima edizione del Grande Fratello, sta provando ad allargare la famiglia.

Dalla televisione alla vita reale, quella fatta di quotidianità, complicità e sogni condivisi. Helena Prestes e Javier Martinez, la coppia nata sotto i riflettori del Grande Fratello, hanno deciso di scrivere insieme un nuovo capitolo della loro storia d’amore. Dopo l’esperienza nella Casa, i due si sono lasciati alle spalle il mondo dei reality e hanno scelto una dimensione più intima e autentica. Oggi vivono a Terni, dove Javier gioca a pallavolo, e hanno messo radici in una villetta con giardino: un piccolo nido che profuma di normalità, di futuro e di progetti importanti.

Dopo il Grande Fratello, Helena e Javier costruiscono la loro famiglia in Umbria

Intervistati dal settimanale Chi, Helena e Javier hanno raccontato come è cambiata la loro vita dopo il reality, tra nuove abitudini, momenti difficili superati insieme e il sogno – sempre più concreto – di diventare genitori.

Helena, che prima viveva a Milano, ha spiegato con il suo solito candore come la relazione con Javier abbia cambiato la sua idea di “casa”:

“In realtà, nella vita ho sempre girato. Milano l’avevo scelta perché si sta bene: si mangia bene e sotto il profilo della logistica è perfetta per il mio lavoro di modella. Però stare qui non cambia molto la mia routine: se devo lavorare prendo il treno o l’aereo e vado, sono appena rientrata da New York… Alla fine qui siamo a un’ora da Roma… Ma vede, la casa adesso per me è Javi: non è più un posto, una città, la mia casa è lui”.

Un amore vissuto giorno dopo giorno, che però non è stato privo di ostacoli. I due hanno attraversato un periodo di crisi, ma oggi sembrano più uniti che mai.

“Confermo che siamo andati oltre la tempesta – racconta Helena – Alla fine siamo dove vogliamo essere: sotto lo stesso tetto, nella stessa casa, nello stesso letto.”

La giornalista ha poi chiesto loro se abbiano intenzione di sposarsi, e la risposta della coppia è arrivata con spontaneità e un pizzico di ironia.

Javier: “L’intenzione è quella. Qui a Terni gioco – è il mio lavoro, anche se è sport – e rientrare la sera, trovare Helena a casa è stato un bel banco di prova e adesso è bello e basta. È anche un bel cambio per noi due: adesso io lavoro di più, mentre nei primi mesi dopo il Grande Fratello ero fermo e mi sentivo un po’ spaesato. Mi sembra – non siamo scaramantici – che tutto stia funzionando, che tutto si stia allineando.”

E proprio quando tutto sembra aver trovato il suo equilibrio, arriva la rivelazione più dolce: Helena e Javier stanno provando ad avere un bambino. Una notizia che trasuda emozione e verità, raccontata con un sorriso e un pizzico di timore.

Helena: “Rispondo per prima allora: ho paurissima. Prima di incontrare Javi pensavo sempre al fatto che volevo essere mamma, diventare mamma. Adesso, forse… anzi, di sicuro, perché adesso c’è lui, sento che è vero. Perché adesso è vero ed è possibile. E ho paurissima. Ecco, infatti non stiamo prendendo le precauzioni… stiamo provando ad avere un bambino.”

Javier, con la sua semplicità, ha aggiunto un tocco poetico e ironico al momento:

“Qui non si contano i follower – non li abbiamo mai contati – ma si contano le lune. E sa una cosa? Il giorno migliore di questo mese era quello in cui sono arrivato a casa più stanco dagli allenamenti. L’altra sera c’era proprio la superluna o una cosa così… e io ero a pezzi. Il contrario di un Super Saiyan, insomma ed Helena aveva un muso.”

Un racconto intimo e sincero che mostra quanto il loro amore sia cresciuto, lontano dalle luci della ribalta, nel ritmo tranquillo di una vita condivisa. Dopo la tempesta, per Helena e Javier sembra davvero essere arrivato il tempo della serenità — e, chissà, presto anche di una nuova vita.

