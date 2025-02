Grande Fratello, Helena Prestes e Javier Martinez, gelo da parte di Zeudi Di Palma: "Siete una bella coppia"

News VIP

Nelle ultime ore, il rapporto tra Helena Prestes e Javier Martinez ha subito una svolta e i due gieffini sembrano sempre più vicini. Un avvicinamento che non è passato inosservato agli altri concorrenti, in particolare a Zeudi Di Palma.

La Casa del Grande Fratello continua a regalare emozioni e colpi di scena. Durante la festa per il Capodanno cinese, gli equilibri tra i gieffini hanno subito una svolta inaspettata, in particolare per quanto riguarda il rapporto tra Helena Prestes e Javier Martinez. I due non si sono mai separati per tutta la serata, alimentando i sospetti di una crescente intesa tra loro.

Grande Fratello, Zeudi spiazza: "Io non c’entro niente con voi, mi tiro fuori dal triangolo"

Un avvicinamento che non è passato inosservato agli altri concorrenti, in particolare a Zeudi Di Palma, che ha deciso di dire la sua, tirandosi ufficialmente fuori da quello che molti hanno definito un “triangolo amoroso”. L'ex Miss Italia, come è noto, continua a dichiarare apertamente sentimenti per Helena anche se, negli ultimi giorni, ha intensificato il suo rapporto con Javier, alimentando un certo disappunto da parte della modella brasiliana che l'ha accusata di essere falsa e stratega. Tuttavia, l'argentino sembra aver preso le distanze da Zeudi ed è tornato ad essere complice con la Prestes. Ieri sera, vedenndoli particolamernte vicini ed intimi, la 23enne si è avvicinata a i due gieffini, spiazzandoli entrambi:

"Io vi vedo, sareste una bella coppia. Tu, Javier, provi qualcosa per lei, a te piace molto. Vi voglio bene e vi voglio far stare in armonia. Io non c’entro niente con voi, mi tiro fuori dal triangolo. E tu, Helena… se il tuo bene è stare con lui, per me va benissimo. Sono super felice".

Una dichiarazione che è stata interpretata da molti come una resa incondizionata da parte di Zeudi, ma anche come una dimostrazione di maturità e rispetto nei confronti della nuova coppia che potrebbe nascere.

Come sempre accade con le dinamiche sentimentali nella casa del Grande Fratello, i social si sono immediatamente divisi in fazioni. Quelli scettici sull’avvicinamento di Javier a Helena che credono che l'argentino abbia fatto passi indietro con Zeudi solo dopo il famoso aereo mandato dalla sua famiglia,(che sembrava infatti spingerlo verso la brasiliana), chi pensa che Helena debba "darsi pace" e che ritiene anche che Javier la stia solo illudendo e infine chi sostiene ancora incondizionatamente il legame tra Zeudi e Helena, anche se ora la Prestes sembra aver preso le distanze dalla 23enne e non si fidi più di lei. Poche certezze sull'epilogo del triangolo ma è certo che le dinamiche della Casa cambino di giorno in giorno.

