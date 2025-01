Grande Fratello, Helena Prestes, dopo il gesto di ieri, è stata separata dal gruppo insieme a Javier

News VIP

Dopo essere stata chiamata in Confessionale, Helena ha trascorso la notte con Javier Martinez nella suite. Esasperata dalla situazione che si è creata con la Morlacchi, ha espresso la sua volontà di lasciare il Grande Fratello.

Un episodio di forte tensione ha scosso la Casa del Grande Fratello, sta catalizzando l’attenzione dei telespettatori e sollevando un’ondata di polemiche sui social.

Durante una cena apparentemente tranquilla, uno scontro verbale tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi si è trasformato in una situazione esplosiva.

Grande Fratello, Helena Prestes: "Io non ce la faccio più. No, non va bene, non posso stare qua, Javier. Devo andare, davvero sto impazzendo"

Tutto è iniziato con uno scambio di provocazioni tra le due gieffine. Helena, visibilmente alterata, si è alzata da tavola, ha riempito un bollitore d’acqua e ha cercato di versare il contenuto contro Jessica. “Vieni qui da me che vedi come ti faccio la doccia adesso,” ha gridato la modella brasiliana. Jessica non è rimasta in silenzio e ha risposto con toni altrettanto accesi: “La doccia serve a te che puzzi. Sei una pazza e adesso tutti hanno visto la tua vera natura.”

La situazione è rapidamente degenerata. Mentre Helena brandiva il bollitore e alzava la voce, Javier Martinez e Maxime Mbanda sono intervenuti per allontanarla dalla Morlacchi, tentando di calmarla. Nonostante i loro sforzi, Helena ha lanciato l’acqua e il bollitore verso Jessica, fortunatamente senza colpirla poiché la cantante si trovava a distanza.

Immediato è stato l’intervento del Grande Fratello, che ha richiamato Helena Prestes in confessionale. Da quel momento, sia Helena che Javier sono spariti dalla diretta su Mediaset Extra, alimentando speculazioni tra i telespettatori. Sui social, molti utenti si sono chiesti cosa fosse successo.

La decisione della produzione

A fornire una prima spiegazione è stato Luca Calvani, che, parlando con Zeudi Di Palma e Amanda Lecciso, ha rivelato: “Tranquilla, lei è con Javier, in suite. Stanotte dormirà lì per calmarsi.” Zeudi, preoccupata per l’amica, ha commentato: “Spero che si sia tranquillizzata. Mannagg a miserij è iut a piglià o bollitor. Sarei andata anch’io a calmarla.”

Poco dopo, la regia ha mostrato Helena nella suite insieme a Javier Martinez. Il pallavolista argentino ha tentato di rassicurarla, ma Helena, sopraffatta dalla tensione, continuava a esprimere la sua volontà di abbandonare il gioco: “Io non ce la faccio più. No, non va bene, non posso stare qua, Javier. Devo andare, davvero sto impazzendo.” Con tono pacato, Javier ha cercato di farle cambiare idea: “Intanto passiamo la notte qui tranquilli, e domani vediamo.”

L’episodio ha scatenato un acceso dibattito tra i telespettatori. Molti chiedono che vengano presi provvedimenti severi nei confronti della modella, considerando il gesto del bollitore come un comportamento inaccettabile. Altri, però, suggeriscono che la produzione dovrebbe tenere conto delle pressioni emotive e delle provocazioni subite dalla modella brasiliana.

Dopo l'episodio, Jessica ha commentato:

"Ragazzi questa è la vera lei, la sua natura che è uscita fuori. Avete visto come l’ha lanciato? Che la squalifichino! Ma magari la cacciano via sta pazza. Devo venire che mi fai la doccia? Io mi devo lavare? Ma lavati te che puzzi! Tornatene da dove sei venuta… questa è la tua vera natura. Ha tirato un bollitore ragazze, signori ha tirato un bollitore. Lei è pazza. E non giustificatela mai più. Questa non riesce nemmeno ad avere un confronto, va subito alle parolacce, lei è fatta così“.

Luca Calvani, parlando con la Morlacchi ha cercato di farle capire che la reazione di Helena è stata una conseguenza di molte procovazioni che ha ricevuto:

"Sì ho capito che ha lanciato il bollitore. Ma prima… è tutto troppo! Tu l’hai offesa accusandola di cose che magari non ha fatto apposta. Si potrebbe non arrivare a questi livelli. E non accetto che tu dica che è pazza. Qui gli errori sono stati fatti da più parti! Qui non c’è solo una persona che ha sbagliato. Non è che succede questo e te ne esci fuori dicendo che ti ha aggredito. Lei ha subito due mesi duri“."

