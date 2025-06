Grande Fratello, Helena Prestes commenta ridendo una recente performance a Madrid di Zeudi Di Palma

News VIP

Non è passato inosservato un commento di Helena Prestes su un video di Biagio D'Anelli in cui si è parlato del recente Fan Meet di Zeudi di Palma a Madrid.

L’ex Miss Italia Zeudi Di Palma è tornata al centro dell’attenzione mediatica dopo la sua partecipazione al Grande Fratello, organizzando una serie di eventi internazionali che hanno incluso anche spettacoli live. Tra questi, uno dei più recenti si è tenuto al Teatro La Latina di Madrid, dove Zeudi ha proposto uno show fatto di balli, sfilate e persino esibizioni alla batteria. Tuttavia, le performance non hanno riscosso il successo sperato: sui social, infatti, è esploso un vero e proprio trend di ironia e critiche sarcastiche.

Grande Fratello: Zeudi Di Palma finisce nel mirino dell’ironia social dopo il suo show a Madrid. Scoppia il caso con Helena Prestes

A scatenare la miccia è stato un video pubblicato da Biagio D’Anelli, ex concorrente del Grande Fratello e noto opinionista, che ha commentato con tono sarcastico le esibizioni della Di Palma:

“‘Ho visto un paio di video di Zeudi Di Palma che fa la ballerina, ma nemmeno Beyoncé su Temu, sembrava Annabelle, la bambola, che ballava con sto casco di capelli che si muoveva a destra e a manca che nemmeno il giorno delle palme ho visto tutte ste palme qua! E la gente si strappava i capelli, signori miei, urlava! Nemmeno quando ho visto Janet Jackson a Parigi ho sentito tutte queste urla, nemmeno quando Beyoncé ha fatto lo spettacolo in Brasile la gente si è strappata i capelli, e lei con la batteria così... tre note in croce, che mi insegnò il maestro Angelo, pace all'anima sua, con la batteria in terza media, sembrava qualcosa di incredibile! Il problema non è Zeudi Di Palma, il problema è la gente che pagato per vedere una che prima suona la batteria, poi si accarezza i capelli e poi fa tatuaggi a casaccio, signori miei decidiamoci, perché se sono questi i progetti futuri lasciamo perdere tutto, chiudiamo i social, evitiamoci questo genere di video”

L’intervento ha fatto rapidamente il giro del web, ma a far esplodere definitivamente il caso è stato il commento di Helena Prestes. La modella brasiliana, che aveva legato molto con Zeudi all’interno della Casa del Grande Fratello, salvo poi allontanarsene bruscamente, ha lasciato una lunga serie di faccine che ridono sotto il video di D’Anelli. Un gesto che molti utenti hanno letto come una presa in giro diretta verso la Di Palma.

Il gesto di Helena ha acceso il dibattito tra i fan: da una parte, chi la difende sottolineando come le sue risate fossero rivolte all’ironia del video e non contro Zeudi; dall’altra, i sostenitori dell’ex Miss Italia, che hanno accusato la Prestes di mancanza di rispetto e di alimentare polemiche gratuite.

Helena ha poi rincarato la dose commentando nello stesso tono anche un altro intervento ironico di un utente. Di fronte alla valanga di risposte critiche, ha infine scelto di cancellare i commenti e non intervenire ulteriormente sulla questione. Resta il fatto che, al di là della qualità dello spettacolo, la serata di Madrid ha avuto un'eco mediatica imprevista. Zeudi Di Palma, nel bene o nel male, continua a far parlare di sé.

nessuna cifra di denaro vale questa autoumiliazione



pic.twitter.com/U671P21qor — 𝔣𝔢𝔡𝔢𝔯𝔦𝔠🩸 (@ruffi4no) June 16, 2025

