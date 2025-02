Grande Fratello, Helena Prestes commenta lo scontro in studio tra Shaila Gatta e Iago Garcia

News VIP

Dopo lo scontro nello studio del Grande Fratello tra Shaila Gatta e Iago Garcia, Helena Prestes dà ragione all'inquilino e Zeudi Di Palma si infuria. Ecco cosa è successo.

Nel corso della puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera, Shaila Gatta e Iago Garcia si sono scontrati in studio a causa di una battuta infelice del gieffino ma Helena Prestes non ha gradito, dando ragione a Iago e provocando la reazione di Zeudi Di Palma. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello, scontro tra Shaila e Iago in studio

Nelle ultime settimane il rapporto tra Shaila Gatta e Iago Garcia è nettamente peggiorato e lo spagnolo ha espresso il suo parare sulla ballerina giudicandola volgare. Nel corso di uno scontro nella casa del Grande Fratello, Iago ha invitato Shaila ad abbassare la testa e lei ha ritenuto questa frase profondamente offensiva, tacciandolo di maschilismo. Nel corso dell’ultima puntata del reality show di Canale 5 andata in onda, Alfonso Signorini ha chiamato i diretti interessati nello studio per un confronto faccia a faccia senza esclusione di colpi. Shaila ha ribadito di essersi sentita molto offesa in quanto donna per il commento inappropriato di Iago, il quale ha chiesto scusa ma si è difeso dalle accuse. Sulla questione è intervenuto prontamente anche Alfonso Signorini che ha fatto notare che, per quanto infelice fosse l’esclamazione di Garcia, di certo parlare di maschilismo è un tantino fuori contesto soprattutto perché la frase è stata detta durante una discussione accesa, dove anche lei e il fidanzato Lorenzo Spolverato hanno riservato all’inquilino parole poco carine.

"Può essere tacciato di maschilismo per una frase così? Forse è eccessivo. Non sono belle espressioni, ma sono legate a un momento di rabbia”.

Insomma, Signorini ha provato a ridimensionare dato che nelle ultime ore si sono mobilitati tutti i fandom degli Shailenzo per la questione, che onestamente può essere archiviata senza troppe problematiche dato che nella casa del Grande Fratello è successo ben peggio. Durante lo scontro, Helena Prestes commenta amareggiata, ecco cosa ha detto e la reazione dei presenti nel salotto della casa.

Grande Fratello, Helena dà ragione a Iago

Mentre nello studio del Grande Fratello andava in scena lo scontro tra Shaila Gatta e Iago Garcia, accusato dall’ex Velina di Striscia la Notizia di maschilismo, Helena Prestes ha commentato la scena dalla casa mostrandosi molto infastidita dall’insistenza della gieffina. Del resto anche Cesara Buonamici, l’opinionista del Gf, ha fatto notare a Shaila che lei e il suo fidanzato Lorenzo Spolverato sono soliti usare parole colorite e frasi molto similari con gli altri inquilini.

“Vuole fare un sacco di show, a lei non frega niente di nessuno. In parte lei ha ragione ma io so molto bene come si comporta, quindi solo in parte ha ragione”.

Ha sbottato Helena, trovando immediatamente la replica di Zeudi Di Palma che ha fatto notare che in questo caso la modella brasiliana dovrebbe essere dalla parte di Shaila in quanto donna. Quanto perbenismo su argomenti davvero futili, soprattutto da parte di Zeudi che fino a pochi giorni fa sembrava pronta ad ingaggiare una guerra contro Helena per farla escludere dal resto del gruppo. Zeudi… Noi vediamo tutto da casa. Nel frattempo, nella notte, è scoppiata la passione tra Helena e Javier Martinez. Il pallavolista ha repentinamente cambiato idea sul suo rapporto con la gieffina, e ora il suo comportamento altalenante comincia ad insospettire un po' tutti.

