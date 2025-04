Grande Fratello, Helena Prestes accusata di omofobia dagli haters (e fan di Zeudi Di Palma?)

News VIP

Helena Prestes ha pubblicato lo screenshot di un messaggio di un haters inviato a un brand con cui lei collabora.

Diverse settimane sono trascorse dalla finale del Grande Fratello, e i suoi protagonisti hanno ripreso le loro vite “normali”: lavoro, impegni e qualche ritrovo con gli ex coinquilini. Tra loro c’è Helena Prestes, tornata con entusiasmo al suo vecchio mestiere di modella, come ha mostrato attraverso i post delle sue ultime sessioni fotografiche.

Grande Fratello, Helena Prestes: gli haters scrivono ai brand per cui lavora la modella

Purtroppo, però, la fine del reality non ha spento del tutto l’eco di certe sue dichiarazioni in Casa, e sui social gli attacchi dei nemici virtuali continuano a ripercuotersi anche sul fronte professionale. Nelle ultime ore, Helena ha pubblicato lo screenshot di un messaggio che uno di questi haters aveva inviato a un brand con cui lei collabora.Nella fattispecie, la modella brasiliana è stata presa di mira da chi difende la comunicata LGBT ma non solo, è stata accusata di essere oltre che omofoba, anche razzista etc. Viene spontaneo pensare che sia in riferimento al suo rapporto con Zeudi Di Palma che invece ha dichiarato apertamente di essere bisessuale e da cui Helena ha preso le distanze. Tuttavia da tempo, questi "fan" hanno strumentalizzato gli atteggiamenti delle Prestes nei confronti della Miss e nulla hanno a che fare con omofobia o altro (in casa, Helena aveva un legame e tutt'ora lo ha, molto stretto con Mattia Fumagalli, gay dichiarato)

“A nome della comunità LGBT - si legge - vi chiediamo di interrompere immediatamente ogni legame con Helena Prestes, non solo per quanto riguarda il vostro marchio, ma anche per tutti i servizi associati. I suoi precedenti di retorica omofoba, razzista, bifobica, misogina e anti‑vaccinista, chiaramente dimostrati su Grande Fratello, sono incompatibili con i principi di rispetto e inclusione. Abbiamo prove inconfutabili della sua condotta discriminatoria. Finché non vi dissocerete da lei, continueremo a boicottare attivamente il vostro marchio e i vostri servizi. Vi esortiamo a riconsiderare questa partnership e ad allinearvi ai valori di uguaglianza e giustizia.”

La reazione di Helena non si è fatta attendere: ha rilanciato quel testo su Twitter con un commento tagliente:

“Continua a provare, non mollare avete davvero bisogno di aiuto.”

Un attimo dopo, ha aggiunto un chiarimento più esteso, rivolgendosi a chi cerca di intromettersi tra lei e il suo lavoro:

“Appunto, se riesci a leggere, vedi che si stanno intromettendo nei miei lavori che non appartengono al GF… anche se non mi fa nessun male, questa gente deve smettere di mettersi in mezzo alla mia vita personale e lavorativa.”

Nonostante il Grande Fratello sia terminato, gli hater continuano a essere molto presenti. Non solo per Helena. Ci sono state critiche molto dure verso Shaila Gatta ma anche verso Chiara Canielli etc. Nessuno degli ex gieffini ha ancora preso le distanze da queste persone o atteggiamenti, invitando a deporre le armi contro i "nemici" dei propri beniamini.

