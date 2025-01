Grande Fratello, gran parte dei concorrenti chiederà la squalifica di Helena in puntata

News VIP

Si preannuncia una puntata del Grande Fratello particolarmente difficile quella in onda mercoledì 8 gennaio prossimo: ecco cosa hanno in mente alcuni inquilini.

Le tensioni nella Casa del Grande Fratello si sono ulteriormente inasprite dopo l'episodio che ha visto protagoniste Helena Prestes e Jessica Morlacchi. Un confronto acceso durante una cena si è trasformato in uno dei momenti più controversi di questa edizione, culminando con il gesto clamoroso di Helena: la modella brasiliana, in un impeto di rabbia, ha lanciato dell’acqua fredda contenuta in un bollitore verso Jessica, scatenando reazioni di sconcerto e indignazione.

Grande Fratello, Shaila, Lorenzo e Tommaso chiederanno la squalifica di Helena

Successivamente la modella brasiliana si è scusata affermando che non avrebbe mai voluto perdere la pazienza o fare del male alla Morlacchi. Tuttavia, la puntata che andrà in onda mercoledì 8 gennaio prossimo, si preannuncia particolarmente complicata. Diversi inquilini infatti, hanno annunciato che chiederanno in diretta provvedimenti nei confronti di Helena.

Tra le dichiarazioni dei concorrenti spiccano quelle di Shaila Gatta, che si è detta profondamente delusa:

"Mi sono vergognata a stare qua, perché siamo tutti professionisti e siamo al macello. È una figura di m*rda."

Anche Tommaso Franchi e Lorenzo Spolverato sembrano decisi ad affrontare il tema con il conduttore durante la diretta, sottolineando che il gesto di Helena non può passare inosservato. "Basta che se lo dico qualcuno mi venga dietro. Io vorrei, è l’unico modo!", ha dichiarato Lorenzo.

Anche Tommaso Franchi ha concordato con l’amico: "Se lo vuoi fare si fa tutti!". Ma le polemiche non sono destinate a terminare solo in questo modo. Grande parte dei telespettatori punta il dito contro Jessica colpevole di aver istigato Helena.Inoltre Come se non bastasse, il Gf dovrà anche affrontare il comportamento di Ilaria Galassi che pare abbia spinto la modella brasiliana. Sempre in settimana, anche Shaila ha avuto un diverbio con la Prestes in cui sono volate parole al veleno. In molti aspettano provvedimenti come televoti flash o squalifiche che in passato sono avvenute anche per fatti meno eclatanti di questi.

