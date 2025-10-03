Grande Fratello, Giulio mette in dubbio la sincerità di Benedetta e sorprende su Anita (VIDEO)

News VIP

Il medico Giulio Carotenuto rivela a Jonas di temere che l'avvicinamento di Benedetta Stocchi sia una strategia per andare avanti al Grande Fratello e non un reale interesse. Sarà davvero così?

Colpo di scena al Grande Fratello. Dopo aver passato i primi giorni a stuzzicare Benedetta Stocchi, Giulio Carotenuto ha iniziato a manifestare i primi dubbi proprio sul comportamento della gieffina: il medico teme che il suo avvicinamento nella Casa sia una strategia di gioco e non un reale interesse.

La confessione di Giulio su Anita e Benedetta

Manca sempre meno alla seconda puntata della 19esima edizione del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì 6 ottobre 2025 in prima serata su Canale 5 e vedrà l'ingresso di altri concorrenti. Nell'attesa, Benedetta Stocchi e Giulio Carotenuto continuano a essere argomento di discussione sia dentro che fuori la Casa per il loro avvicinamento improvviso.

Da quando sono entrati nella Casa, Giulio e Benedetta non hanno perso occasione di stuzzicarsi e, tra risate e abbracci, sono diventati inseparabili. Tuttavia, questo rapporto ha infastidito, e non poco, gli altri concorrenti del reality show condotto da Simona Ventura soprattutto per la celerità con cui è nato. A grande sorpresa, però, anche il medico di Torre Annunziata non ha nascosto i suoi dubbi e perplessità sull'avvicinamento della ragazza.

Giulio sorprende su Anita

Il flirt nato nella Casa del Grande Fratello tra Benedetta Stocchi e Giulio Carotenuto è già finito? Nelle ultime ore, il medico campano si è lasciato andare a delle confessioni inaspettate che hanno spiazzato il pubblico di Canale 5. "Non vorrei che sia lei a usare me per avere un flirt qua dentro, per far parlare di sé" ha confessato il ragazzo, esprimendo tutte le sue perplessità a Jonas Pepe.

Giulio ha spiegato che, essendo single, si è lasciato trasportare dall'energia e dall'entusiasmo di Benedetta, ma che non vuole assolutamente affrettare i tempi: se dovesse nascere una relazione con una persona nella Casa deve valerne davvero la pena. Non solo. Il concorrente campano ha poi continuato ammettendo che l'unica concorrente che, inizialmente, aveva attirato la sua attenzione è stata Anita Mazzotta:

Leggi anche Matteo Azzali viene smascherato dalla sua ex fidanzata sui social

Sono entrato e mi sono lasciato andare, ieri notte c'è stata qualcosina, ma non vorrei che lei usasse me per avere una sua visibilità. Della serie creiamo una storia per far parlare di noi. Non voglio neanche sembrare come quello che poi...quando ho visto il video di Anita ho detto "mah chissà..può essere quella che...", una di quel tipo un po' più riservata.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.