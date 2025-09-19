Grande Fratello, Giulio è un concorrente ufficiale della nuova edizione: "Nella Casa sarà un osso duro per tanti" (VIDEO)

News VIP

A poche settimane dalla prima puntata del Grande Fratello, la conduttrice Simona Ventura ha presentato Giulio, il sesto concorrente ufficiale della nuova edizione del reality show di Canale 5.

Il cast della nuova edizione del Grande Fratello inizia a prendere forma. Dopo Matteo Azzali, Anita Mazzotta, Jonas Pepe, Omer Elomari e Francesca, sui social è stato presentato Giulio, un altro concorrente ufficiale del reality show che il prossimo lunedì 29 settembre 2025 varcherà la famosa porta rossa della Casa più spiata d'Italia.

Giulio è il sesto concorrente ufficiale del Gf

Manca sempre meno alla nuova edizione del Grande Fratello, che partirà ufficialmente il prossimo lunedì 29 settembre 2025 in prima serata su Canale 5. Al timone troveremo Simona Ventura, che nelle ultime ore ha presentato i primi concorrenti ufficiali, svelandone tratti caratteriali e storie personali.

Dopo i primi cinque nomi ufficializzati, Matteo Azzali, Anita Mazzotta, Jonas Pepe, Omer Elomari e Francesca, poche ore fa la conduttrice ha annunciato il sesto concorrente che varcherà la famosa porta rossa di Canale 5. Lui è Giulio, un giovane medico che ha stravolto la sua vita dopo un incontro in Africa. È single, ma non è alla ricerca di una donna che lo segua:

Ha studiato anni per realizzare il sogno di diventare medico e ci è riuscito. L'incontro con una bambina in Africa gli ha cambiato la vita. È single e non cerca una donna che lo segua, ma una che sia sempre un passo avanti a lui. È lui l'uomo perfetto? Di sicuro nella Casa sarà un osso duro per tanti. Grande Fratello un nuovo inizio.

I primi sei concorrenti della nuova edizione del Gf

La porta rossa si sta per riaprire con una nuova ed emozionante edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura, che andrà in onda su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Proprio negli ultimi giorni sono stati presentati i primi sei concorrenti ufficiali. L'ultimo è Giulio, che dopo anni di studio e sacrifici è riuscito a realizzare il sogno di diventare medico. Lui va ad aggiungersi a Matteo Azzali, Anita Mazzotta, Jonas Pepe, Omer Elomari e Francesca.

Matteo è un pugile di professione con una bellissima ed emozionante storia da raccontare e che "conosce a memoria la Divina Commedia". La partecipazione di Anita promette scintille dato che sembra avere personalità da vendere. Ventisette anni, origini venete, la ragazza porta con sé un mix di energia e determinazione che hanno subito incuriosito i fan del popolare reality show. Jonas entra nella Casa più spiata d'Italia con uno spirito ribelle. "Esperto in arti marziali, ma è con le parole che serra i colpi più decisi. È un animo ribelle, sempre alla conquista dell'amore vero" lo ha descritto così la Ventura nel video di presentazione.

Omer, invece, porta con sé una storia di resilienza. È stato costretto a lasciare il suo Paese d’origine dopo il crollo della sua abitazione, ma non si è rassegnato. Il ragazzo ha deciso di reagire e trasformare quel trauma in un punto di partenza. Infine c'è Francesca, romana di Roma che dietro l’immagine di una madre forte e presente si trova a dover fare i conti con un tradimento doloroso.

