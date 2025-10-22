Grande Fratello, Giulia Soponariu cerca il chiarimento con Jonas Pepe ma lui la scarica

News VIP

Giulia Soponariu e Jonas Pepe si confrontano nella casa del Grande Fratello, ma il gieffino tenta di scaricarla.

Tempo di chiarimenti per Jonas Pepe e Giulia Soponariu nella casa del Grande Fratello. La giovane gieffina cerca un dialogo costruttivo ma Jonas, invece, appare più preoccupato di mettere i giusti paletti per non creare situazioni poco chiare. Ecco cosa si sono detti.

Grande Fratello, Giulia cerca il confronto con Jonas

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda su Canale 5, Jonas Pepe è stato protagonista di una lunga clip e discussione, legata al fatto che il modello sta cercando di conquistare più donne contemporaneamente nella casa più spiata d’Italia. Omer non ha gradito e l’ha nominato, soprattutto dopo aver ascoltato i suoi commenti sul rapporto con Grazia Kendi, ed è arrivato il confronto con Jonas che ha perso la pazienza, prendendo malissimo la Nomination del collega. Nel frattempo, Giulia Soponariu ha deciso di affrontare Jonas per un chiarimento sul loro rapporto.

“Io non capisco, vuoi che ti chieda come stai o no? Tu ti sei arrabbiato in quel momento là. Non deve essere un peso, però troviamo un equilibrio. Quando hai qualcosa da dire, vieni direttamente da me a parlare perché altrimenti io fraintendo”.

Ha dichiarato Giulia mentre Jonas ha cercato di divincolarsi immediatamente dal discorso spinoso, ammettendo che nella casa del Grande Fratello tutti loro avranno un’evoluzione e che loro, in fin dei conti, non si conoscono. Nonostante l’atteggiamento evitante del modello, Giulia non ha mollato e ha continuato il suo discorso.

Grande Fratello, Jonas scarica Giulia

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello per Giulia Soponariu è stato chiaro che l’atteggiamento di Jonas Pepe nei suoi confronti non è un’esclusiva. Il modello, infatti, gli si è molto avvicinato ma contemporaneamente ha continuato a corteggiare altre ragazze. Parlando con Jonas, Giulia ha confidato di esserci rimasta molto male per il discorso della differenza d’età, dato che sono praticamente coetanei, e poi ha chiesto al gieffino cosa vorrebbe fare, allontanarsi o meno.

“Anziché stare a parlare di come la pensiamo, dato che abbiamo due vissuti diversi, quale è la soluzione adesso? Continuare a stare insieme in amicizia serena, senza esagerare troppo. Ci deve essere un equilibrio nella casa per il nostro rapporto, a me è sembrato non ci fosse equilibrio. Tre settimane di sguardi e abbracci non sono una cosa piccola”.

Ha commentato Jonas, insinuando che Giulia si sia presa una bella cotta per lui ma che questa cotta non è del tutto corrisposta. Insomma, il modello ha scaricato la collega, chiedendole spazio e momenti di solitudine, riprendendo il loro rapporto senza esagerare per non creare malintesi. Cosa ne pensate?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .