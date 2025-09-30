TGCom24
Grande Fratello, Giulia Saponariu spiazza: ''Sono stata rapita da piccola''

Irene Sangermano

Giulia Saponariu, nuova concorrente del Grande Fratello, fa una confessione spiazzante su un rapimento subito da piccola. Ecco cosa ha detto.

Grande Fratello, Giulia Saponariu spiazza: ''Sono stata rapita da piccola''

Prima puntata del Grande Fratello con l’ingresso degli inquilini nella casa più spiata d’Italia e il pubblico di Canale 5 sembra aver apprezzato questo ritorno alle origini. Tra le concorrenti presentate da Simona Ventura c’è anche Giulia Saponariu, che ha fatto una confessione shock a poche ore dal suo ingresso.

Grande Fratello, Giulia Saponariu stupisce

La prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello è andata in onda ieri sera su Canale 5 e Simona Ventura può dirsi soddisfatta dell’accoglienza del pubblico, che ha apprezzato non poco questo ritorno alle origini ed è curioso di vedere i concorrenti nella casa più spiata d’Italia. Tra loro c’è anche Giulia Saponariu che ad oggi è la più piccola tra i gieffini (la prossima settimana entreranno altri volti), e si è presentata con molta energia ed entusiasmo, felice per questa occasione.

Nel video di presentazione, Giulia ha raccontato di star per compiere 20 anni, e di essere una studentessa all’Università di Torino di Economia e Statistica. Giulia viene da una famiglia numerosa, ha infatti ben cinque fratelli con i quali ha un rapporto fortissimo. Nel tempo libero, Giulia è anche una modella come racconta lei stessa.

“Sono anche una modella, infatti faccio questo lavoro da quando ho 14 anni, perché a quell’età ero già alta un metro e 75, e adesso sono un metro e 83 […] Il mio carattere è molto estroverso. Mi piace tanto far ridere gli altri, gioco, scherzo, ballo, poi ne combino sempre di ogni”.

Una volta entrata in casa, sebbene sia la più piccola del gruppo, Giulia sembra essersi ambientata molto bene al punto che, durante la notte e qualche chiacchiera in giardino, la gieffina si è lasciata andare ad una confessione inaspettata. Ecco tutti i dettagli.

Grande Fratello, Giulia è stata rapita!

La prima notte è stata carica di emozioni per i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello, talmente tante emozioni che Giulia Saponariu si è lasciata andare immediatamente ad una confessione che ha scioccato i presenti ma anche il pubblico, che stava seguendo la diretta da Mediaset Extra.

“Sono la terza di sei fratelli. I miei genitori sono della Romania, ma stanno qui da circa 20 anni. Sono modella, ma ho fatto anche l’attrice in Romania, poi ballo e canto. E poi sono anche stata rapita. Sì sono stata rapita da piccola. No, non in Romania, qui in Italia. Uscirà questa cosa, faranno delle clip probabilmente. La mia clip non è ancora uscita, ma se esce sentirete“, riporta Biccy.

Ha raccontato Giulia lasciando attoniti Donatella Mercoledisanto e Simone De Bianchi, il quale ha consigliato alla gieffina di non dire altro ed essere più riservata su questo argomento, parlando di cose più leggere. Insomma, Giulia ha sganciato già una bella bomba e ora tutti vogliono sapere di più di questo argomento, al punto che forse la redazione sarà costretta ad anticipare lo spazio dedicato al rapimento di Giulia in puntata.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .

