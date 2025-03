Grande Fratello, Giglio parla di Yulia Bruschi: "Ho la fiducia in lei, mi fido del nostro amore"

News VIP

Luca Giglioli, confidandosi con Shaila Gatta, ha parlato della sua fidanzata Yulia Bruschi che nelle ultime settimane è stata protagonista di diverse indiscrezioni relativamente ad una nuova frequentazione con il suo ex fidanzato Simone Costa.

Ieri , Giglio è tornato a parlare di Yulia Bruschi, la 26enne italocubana che il parrucchiere romagnolo ha conosciuto e di cui è innamorato nella nella Casa del Grande Fratello. Yulia ha dovuto lasciare i reality da diversi mesi, in seguito ad una denuncia da parte del suo ex fidanzato, Simone Costa.Proprio con quest'ultimo, l'ex gieffina è stata avvistata più volte tanto che si è parlato con insistenza di un ritorno di fiamma. La ragazza ha negato e si è confrontata con Giglio qualche settimana fa, salvo tornare nuovamente paparazzata con l'ex il quale ha rilasciato un'intervista al settimanale NuovoTv, in cui ha dichiarato che Yulia "tiene il piede in due scarpe".

Grande Fratello, Giglio: "Se dovesse finire con Yulia sarebbe una batosta enorme perché io sono innamorato"

Anche in questo caso, la Bruschi ha negato fermamente sui social che si sia in corso un riavvicinamento con Costa affermando che le sue azioni sono "frutto di una vendetta personale, completamente architettata". L'ex gieffina non ha potuto avere un nuovo confronto con Giglio in puntata e dunque il parrucchiere romagnolo è attualmente all'oscuro delle ultime vicende accadute.

Il gieffino, tuttavia, confidandosi con Shaila Gatta, crede ancora in Yulia e nel loro amore.

"Di Yulia ho la fiducia , mi fido del nostro amore. Poi ovviamente mi affido su quello che abbiamo costruito qui dentro, perché se devo farmi le paranoie non vivo più. Quindi evito proprio di fare troppi pensieri per questa ragione. Quello che lei sta facendo fuori e i suoi pensieri non li so e non posso saperli. Se penso che una mattina va al bar e incontra un’altra persona mi dispiacerebbe, perché avrei dato fiducia a qualcosa che per me era importante e che invece… Ma non posso controllarla. Mi attacco a quello che ho creato qui dentro con lei e alla fiducia."

Giglio ha ammesso che, se dovesse finire la storia con l'ex gieffina, per lui sarebbe una "batosta enorme":

" A me piace tenere le cose sotto controllo, ma non le persone. E infatti io cerco di regolarmi, perché adesso sto vivendo una relazione a distanza e non posso sapere cosa fa lei fuori. Ovvio che fuori può accadere tutto. Non vedo l’ora di uscire. Poi uno si può innamorare di un’altra persona anche quando va a lavorare, ma a maggior ragione a distanza. Io voglio bene a Yulia, ma è una persona che ho conosciuto da due mesi e mezzo, ma è già nato l’amore. Se dovesse finire adesso sarebbe una batosta enorme perché io sono innamorato"

Grande Fratello, stasera il prossimo appuntamento

Oggi, lunedì 3 marzo 2025, ci aspetta il 36esimo appuntamento con il Grande Fratello che concluderà questa lunga edizione il 31 marzo prossimo. Al televoto, questa sera, a rischio eliminazione ci sono cinque concorrenti: Zeudi Di Palma (che possiede il bonus per rientrare in gioco), Chiara Cainelli, Mattia Fumagalli e Maria Teresa Ruta e Helena Prestes. Sul televoto, intanto, si è esposto il Codacons, in seguito alle tante segnalazioni da parte dei telespettatori del reality in merito, soprattutto, all'elezioni dei due primi finalisti, Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi.

