Grande Fratello, Giglio e Yulia Bruschi stanno ancora insieme? Una storia su Instagram chiarisce tutto

Giglio è stato eliminato nel corso della 41esima puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera. In studio, il parrucchiere romagnolo, non ha trovato la sua fidanzata Yulia Bruschi tra ex gieffini: ecco cosa è successo dopo.

La puntata del Grande Fratello andata in onda il 24 marzo è stata ricca di emozioni e ha segnato una svolta importante nella competizione. La serata ha visto una triplice eliminazione, con l'uscita definitiva di Luca Giglio, Javier Martinez e Shaila Gatta. Quest'ultima ha perso il televoto da finalista contro Helena Prestes, la quale ha ottenuto il 52,2% dei voti, guadagnandosi così un posto in finale.

Grande Fratello: Giglio e Yulia di nuovo vicini dopo l’eliminazione?

Il primo concorrente a dover lasciare la Casa è stato Luca Giglio dopo ben sei mesi di permanenza nel reality show. Fino a quel momento, il pubblico non sembrava aver prestato particolare attenzione al suo percorso, rendendo la sua eliminazione un momento inaspettato per molti. Helena Prestes non ha esitato a esprimere il suo pensiero su di lui, definendolo un vero e proprio "comodino", ovvero un concorrente poco attivo, che non ha lasciato un'impronta significativa all'interno del reality.

Nonostante ciò, Luca, nelle ultime settimane è stato spesso al centro del gossip per la sua storia d'amore nata nella casa con Yulia Bruschi che ha dovuto lasciare il reality a seguito di una denuncia da parte del suo ex fidanzato, Simone Costa. L'ex gieffina è stata avvistata spesso con l'ex e i rumors costanti hanno creato qualche dubbio su un possibile ritorno di fiamma che Yulia, tuttavia, ha smentito categoricamente. Giglio ha incontrato solo una volta l'ex gieffina dopo le indiscrezioni sul suo ex e il parrucchiere romagnolo non ha più avuto sue notizie.

Ieri sera, in studio, Giglio non ha ritrovato Yulia tra gli ex gieffini e Alfonso Signorini lo ha avvisato che per questioni legale, non potevano parlare della situazione. A poche ore dalla sua uscita, tuttavia, l'ex gieffino è stato avvistato in una storia Instagram pubblicata da Federico Chimirri. Il parrucchiere è apparso rilassato e sorridente mentre cantava una canzone in spagnolo insieme ad alcuni ex concorrenti del reality, tar cui, Yulia che pare si sia recata a Roma proprio per riabbracciarlo. Dalle immagini condivise sui social, i due sembrano essere molto complici e sereni insieme. Questo gesto ha fatto sorgere il dubbio che il loro rapporto non si sia mai realmente interrotto, smentendo così le ipotesi di una rottura definitiva.

Nel frattempo, Luca Giglio ha rilasciato le sue prime dichiarazioni dopo l’eliminazione, esprimendo sentimenti contrastanti riguardo al suo percorso nel reality:

"Un percorso che mi ha segnato. Peccato non essere arrivato in finale, ma sono contento di aver dato tutto e sono contento di tutto."

