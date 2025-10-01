Grande Fratello, George Leonard: "Oggi i concorrenti sanno già come muoversi, costruiscono alleanze, recitano"

News VIP

L'ex gieffino George Leonard ricorda la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello e svela cosa realmente pensa delle edizioni più recenti del reality show di Canale 5.

Manca davvero poco alla seconda puntata del Grande Fratello 2025, che andrà in onda lunedì 6 ottobre su Canale 5. Nell'attesa, l'ex gieffino George Leonard ha rilasciato un'intervista in cui ha ricordato la sua esperienza nella Casa e svelato il suo pensiero sui concorrenti delle recenti edizioni.

Le critiche di George Leonard ai concorrenti del Gf

Lunedì 6 ottobre 2025 in prima serata su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata della nuova edizione del Grande Fratello in cui, stando alle ultime indiscrezioni, conosceremo altri 12 concorrenti oltre a quelli già entrati nella Casa: Anita Mazzotta, Matteo Azzali, Omer Elomari, Francesca Carrara e Simone De Bianchi, Giulio Carotenuto, Grazia Kendi, Francesco Rana, Donatella Mercoledisanto, Benedetta Stocchi, Giulia Soponariu e Domenico D’alterio.

Nell'attesa, un ex iconico concorrente del reality show di Canale 5 è tornato a far parlare di sè. Stiamo parlando di George Leonard, che passò alla storia per il suo stile eccentrico e per alcune perle che l'hanno reso un vero e proprio "meme" del programma. Intervistato da Fanpage, George ha ricordato la sua esperienza nella Casa e lanciato una bella frecciata ai concorrenti delle recenti edizioni:

Credo di essere uno dei pochi concorrenti che è rimasto esattamente quello che era. Al contrario di molti altri, io non ho mai finto. Non è più il Grande Fratello, è diventato il Grande Bordello. Ai miei tempi era tutto diverso, entravi in Casa senza sapere nulla, i social non riuscivano a influenzare le dinamiche. Oggi i concorrenti sanno già come muoversi, costruiscono alleanze, recitano. Non c’è più originalità. Se c’è un personaggio che ho apprezzato particolarmente? L’unico che cito sempre è Pietro Taricone, ma lui ha partecipato anni prima di me. Dopo di me, forse solo Tommaso Zorzi, che è molto simpatico, ma lui veniva già dal mondo degli influencer e quindi non partiva da zero come me.

George Leonard torna in tv dopo il Gf? La confessione dell'ex gieffino

Dopo aver rivelato il suo pensiero sui concorrenti delle ultime edizioni del Grande Fratello, George Leonard ha parlato del rapporto con Carmela Gualtieri, nato proprio nella Casa di Cinecittà e da cui ha avuto una figlia. A proposito di un suo possibile ritorno in tv, l'ex concorrente del reality show ha confessato di aver ricevuto già diverse proposte:

Ho ricevuto diverse proposte, ma adesso la mia priorità è la moda. Sono uno stilista di occhiali, anche sponsor ufficiale di Sanremo. Sto lavorando per realizzare un programma televisivo nuovo, in cui far confluire la mia professione da stilista e il mio stile ironico. Forse a breve potreste rivedermi anche in Tv, George Leonard non si accantona facilmente.

