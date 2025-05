News VIP

Grande Fratello, frecciatine a distanza tra Zeudi e Chiara Cainelli, amicizia finita?

Nella Casa del Grande Fratello sembravano inseparabili. Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli avevano stretto un legame autentico, fatto di sostegno reciproco, risate, confidenze e momenti di grande complicità. Un'amicizia talmente forte da aver conquistato anche i fan, in particolare quelli della Di Palma, che, affezionatisi a Chiara proprio grazie al loro rapporto, l’hanno supportata fino alla finale del programma. Un traguardo che, senza quell'ondata di affetto, difficilmente la Cainelli avrebbe raggiunto.

Grande Fratello: Frecciatine, regali "scomparsi" e unfollow social — l’amicizia tra Zeudi e Chiara sembra essere definitivamente naufragata

Ma una volta terminato il reality e spente le luci della Casa, qualcosa tra loro si è rotto. Se inizialmente si erano mostrate ancora unite anche fuori dal gioco, con alcune storie insieme e qualche contenuto condiviso, col tempo il gelo è calato tra le due. I segnali si sono fatti via via più evidenti, fino ad arrivare alle ultime ore, in cui sono volate vere e proprie frecciatine pubbliche.

Tutto è cominciato quando Chiara, sul suo canale broadcast di Instagram, ha comunicato ai fan il nuovo indirizzo a cui inviare eventuali regali, facendo intendere che quelli precedentemente recapitati a un altro recapito – ovvero a casa di Zeudi – non le sono mai stati consegnati:

"Ciao ragazzi! In tanti mi state chiedendo il mio indirizzo per poter inviare dei pensieri. Questo è il mio unico indirizzo ufficiale dal quale ho ricevuto e posso ricevere. Qualsiasi altro indirizzo a cui abbiate spedito purtroppo non ho notizia. Grazie a tutti!”

Un messaggio semplice all'apparenza, ma che in realtà ha lasciato intendere un'accusa neanche troppo velata: i regali spediti a casa di Zeudi non sono mai arrivati a destinazione. Una frase che ha subito scatenato l’attenzione dei fan e dei più attenti osservatori del gossip, che hanno cominciato a ipotizzare tensioni e screzi tra le due ex gieffine. A rincarare la dose è poi arrivata una diretta TikTok di Zeudi, nella quale l’ex Miss Italia ha deciso di affrontare di petto la questione, iniziando la live proprio mostrando i pacchetti destinati a Chiara:

“Scusate, ma voglio iniziare la diretta proprio così. Perché ho tutti qui i regali che devo dare a persone con cui ho condiviso questa meravigliosa esperienza del Grande Fratello. Ad alcune persone ho già consegnato ciò che dovevo. Se fossero stati regali super costosi probabilmente mi sarei mossa prima, ma con tutti gli impegni che ho avuto li ho ancora qui. E comunque… voglio dire… il mio numero di cellulare ce l’hanno. Invece di scrivere su Instagram, magari sarebbe più carino fare una chiamata. Però vabbè, evidentemente il social fa un po’ più scena…”

Un commento che, pur con un tono apparentemente pacato, ha lasciato trapelare un certo fastidio e una punta di ironia. Zeudi ha voluto chiarire di non aver trattenuto nulla, e anzi, ha fatto intendere di non aver ricevuto alcun tipo di contatto diretto da Chiara per risolvere la questione in privato. Una vera e propria stilettata, che ha confermato come i rapporti tra le due siano tutt’altro che distesi.

A peggiorare ulteriormente la situazione, nelle settimane precedenti, Zeudi aveva anche smesso di seguire su Instagram Alfonso D’Apice, altro ex gieffino molto vicino a Chiara, alimentando ulteriori sospetti su un allontanamento ormai definitivo dal gruppo di amici creatosi nella Casa. Ora i fan si dividono: da una parte c’è chi difende Chiara e crede che Zeudi abbia davvero trattenuto per troppo tempo i regali a lei destinati; dall’altra c’è chi dà ragione a Zeudi, ritenendo che certi argomenti si debbano affrontare in privato, senza coinvolgere i social e senza insinuazioni pubbliche.

