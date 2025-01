Grande Fratello: frase volgarissima di Tommaso Franchi rivolta a Mariavittoria

News VIP

Tommaso Franchi, uno dei concorrenti più discussi dell’attuale edizione del Grande Fratello, si trova nuovamente al centro di una bufera mediatica: ecco cosa è successo

Tommaso Franchi, tra i protagonisti più chiacchierati dell’attuale edizione del Grande Fratello, è finito nell’occhio del ciclone a causa di una frase che molti hanno giudicato estremamente offensiva nei confronti di Maria Vittoria Minghetti.

Il web insorge: polemiche e richieste di provvedimenti contro Tommaso Franchi

L’episodio si è verificato durante una cena nella Casa, quando Franchi, spingendo qualcosa nella bocca di Maria Vittoria, ha commentato con l’espressione: “Ingoia come sai fare bene”, scatenando un’ondata di critiche sui social.

La diffusione del video in rete ha immediatamente provocato una reazione collettiva. Numerosi utenti hanno espresso la loro indignazione, definendo le parole di Franchi inaccettabili e chiedendo alla produzione del reality di intervenire con fermezza. In tanti hanno invocato la squalifica immediata del concorrente, sostenendo che simili atteggiamenti non siano compatibili con i valori che un programma così popolare dovrebbe trasmettere.

Molti telespettatori hanno sottolineato come episodi di questo tipo possano trasmettere un messaggio sbagliato, soprattutto considerando che il reality è seguito anche da un pubblico giovane. Stando ad alcune voci di corridoio, la produzione del Grande Fratello starebbe valutando la possibilità di affrontare il tema in diretta, dando a Franchi l’opportunità di scusarsi pubblicamente con Maria Vittoria e con i telespettatori. Si attendono provvedimenti anche nei confronti Ilaria Galassi che avrebbe alzato le mani contro Helena (episodio tuttavia da chiarire perché le immagini non si sono viste e nei confronti di Shaila Gatta che ha apostrofato sempre la modella brasiliana con parole molto volgari.

La prossima puntata del Grande Fratello andrà in onda mercoledì 8 gennaio prossimo. Secondo quanto riportato da Davide Maggio, il reality show condotto da Alfonso Signorini subirà un ulteriore rinvio. La nuova puntata del programma, inizialmente prevista per il 7 gennaio, andrà in onda mercoledì 8 gennaio, sempre in diretta su Canale 5. La decisione di Mediaset di posticipare la trasmissione è legata alla scelta strategica di accompagnare il pubblico nella serata successiva al termine delle festività natalizie con la messa in onda della miniserie spagnola Zorro.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .