Grande Fratello, frase gravissima di Shaila Gatta su Helena Prestes: "Non ha più i genitori? Sti caz**!"

Nonostante l’eliminazione di Helena Prestes dal Grande Fratello, sembra che il suo nome continui a essere al centro delle discussioni nella Casa, soprattutto da parte di Shaila Gatta, che non riesce a mettere da parte il rancore verso la modella brasiliana.

La sua uscita inaspettata ha spiazzato tutti, sia i concorrenti che il pubblico, considerando la popolarità che Helena aveva dimostrato fino a quel momento.

In questi giorni, le tensioni si sono accentuate, con alcuni amici di Helena, come Javier Martinez, Luca Calvani e Amanda Lecciso, che hanno preso le difese della modella, scontrandosi indirettamente con Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato

Durante un confronto in giardino tra Shaila e Luca, l’ex velina si è lasciata andare a uno sfogo molto duro, criticando l’attore per aver sempre giustificato il comportamento di Helena, facendo riferimento al passato difficile della modella.

Le parole di Shaila hanno scatenato una vera e propria bufera sui social, dove il video del suo sfogo è diventato virale. I fan di Helena e molti spettatori hanno criticato duramente l’atteggiamento della ballerina, accusandola di essere offensiva e fuori luogo. Alcuni chiedono che il Grande Fratello intervenga con provvedimenti disciplinari, ritenendo che le sue parole siano gravi quanto i gesti per cui Helena è stata spesso giudicata.

Shaila parlando di Helena "non possiamo sempre giustificarla perché non ha la mamma o il papà, e sti cazzi"



Io non ci credo che abbiamo perso Helena per sta grandissima cessa che nella vita ha sempre avuto tutto, e si permette di parlare così. Non la reggo più #zelena