Grande Fratello, Francesca Rocco e Giovanni Masiero si sono lasciati? La verità sulla coppia

In crisi il matrimonio di Francesca Rocco e Giovanni Masiero. Ecco cosa succede alla coppia del Grande Fratello, amatissima da molti fan.

Cosa succede tra Francesca Rocco e Giovanni Masiero? La coppia del Grande Fratello è in crisi ma non a causa dei tradimenti di lui, come ipotizzato. Ecco tutti i dettagli sul nuovo scoop.

Grande Fratello, crisi tra Francesca e Giovanni

Tutte le love story vivono dei momenti di alti e bassi ma quando si è noti al grande pubblico è impossibile evitare che qualcuno, molto affezionato alla coppia o al singolo personaggi, non lo noti immediatamente. Questo è il caso di Francesca Rocco e Giovanni Masiero, una delle coppie più belle e unite nate nella casa del Grande Fratello, nello specifico nell’edizione del 2014. La passione tra loro fu travolgente, nonostante inizialmente Masiero fosse un po’ meno incline a lasciarsi andare, ma una volta concluso il percorso era chiaro ad entrambi che tra loro ci sarebbe stato un per sempre. Nel 2016, infatti, Francesca e Giovanni hanno deciso di convolare a nozze diventando ufficialmente moglie e marito, poi hanno allargato la famiglia con l’arrivo di due splendide bambine.

Nelle ultime settimane, tuttavia, i fan si sono accorti che Francesca e Giovanni sono sempre più distanti, mancano le solite parole dolci sui social ma anche le foto tutti insieme, dal momento che Francesca sta continuando a pubblicare solo contenuti da sola o con le figlie. Si è parlato di una crisi nata dalla scoperta dei tradimenti di Giovanni ma ora Gabriele Parpiglia fornisce nuovi dettagli.

Grande Fratello, Francesca e Giovanni si lasciano?

Dopo nove anni di matrimonio e undici anni insieme, due figlie e una casa e tanti ricordi, il matrimonio di Francesca Rocco e Giovanni Masiero è entrato in crisi. Le fan della coppia del Grande Fratello se ne sono accorte immediatamente e, proprio negli ultimi giorni, sono arrivate le segnalazioni più disparate sulla motivazione scatenante. Non si tratta, tuttavia, della scoperta dei tradimenti di Masiero come ipotizzato, bensì di una grossa lite che ha scombussolato del tutto gli equilibri.

“La realtà nella storia tra Francesca Rocco e Giovanni Masiero e la seguente: i due hanno avuto un brusco litigio che ha portato a grosse incomprensioni, c’è un momento di riflessione, difficile, ma con la voglia di superarlo e stare sempre insieme“.

Questo lo scoop lanciato da Gabriele Parpiglia. Insomma, nonostante al momento siano distanti, sembra che Francesca e Giovanni siano anche consapevoli della bella famiglia che hanno formato e che la loro intenzione sia quella di tornare presto insieme più forti di prima. Noi ovviamente non possiamo che augurarglielo.

