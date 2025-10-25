Grande Fratello, Fiordaliso lancia il nuovo singolo: nel video compaiono i suoi ex coinquilini

News VIP

Il nuovo singolo di Marina Fiordaliso diventa virale: dentro c’è un pezzo di Grande Fratello.

Il mondo del Grande Fratello si mescola ancora una volta con quello della musica e dello spettacolo. A scatenare l’entusiasmo del web è il nuovo singolo di Marina Fiordaliso, ex concorrente del reality condotto all’epoca da Alfonso Signorini, che con ironia e spirito ha deciso di coinvolgere nel videoclip quasi tutti i suoi ex coinquilini della Casa più spiata d’Italia.

Marina Fiordaliso lancia il nuovo singolo con i suoi ex coinquilini: il video è virale

La clip, pubblicata da poche ore, è già diventata virale sui social, con migliaia di visualizzazioni e commenti tra nostalgia, risate e sorpresa. La Fiordaliso ha dimostrato ancora una volta di saper unire autoironia, grinta e leggerezza. Il brano – un mix di ritmo, umorismo e spensieratezza – racconta con tono ironico alcune dinamiche tipiche del reality, tra amicizie nate sotto i riflettori e piccoli contrasti quotidiani. Nel video, girato con uno stile volutamente pop e colorato, la cantante è circondata da volti amatissimi dal pubblico del Grande Fratello, pronti a ballare, scherzare e divertirsi con lei come ai tempi della Casa.

All’appello non sono mancati Marco Maddaloni, Giuseppe Garibaldi, Sergio D’Ottavi, Rosy Chin, Letizia Petris, Paolo Masella, Mirko Brunetti e Giselda Torresan. E ancora: Valentina Modini, Lorenzo Remotti, Angelica Baraldi e Federico Massaro, tutti presenti nel video in un’atmosfera di festa e leggerezza

Una reunion che ha fatto impazzire i fan del reality: “Sembra una puntata speciale del Grande Fratello ma in versione videoclip”, scrive un utente su X.

Nessuna traccia invece di Anita Olivieri e Beatrice Luzzi, due tra le protagoniste più discusse di quell’edizione. Non compaiono nemmeno Greta Rossetti e Perla Vatiero, rivali in amore durante il programma e oggi insospettabili amiche nella vita reale

La clip, condivisa su Instagram e TikTok, è già un piccolo fenomeno virale. Gli ex gieffini si mostrano sorridenti, autoironici e perfettamente a loro agio, dimostrando che – nonostante i litigi e le nomination – tra molti di loro è rimasto un legame sincero. Fiordaliso, da sempre amatissima per la sua veracità e la sua ironia, ha saputo trasformare la nostalgia in un momento di leggerezza collettiva. E il pubblico, a giudicare dai numeri, sembra apprezzare: “Questo video è più divertente di molte puntate del Grande Fratello!”, scrivono i fan tra i commenti.

ma il budget era 25 centesimi pic.twitter.com/TpNiSlIHQn — Sof (@2wscpdw45q) October 24, 2025

