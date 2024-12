Grande Fratello, Federica Petagna affronta Alfonso D'Apice: "Devi dire la verità" (VIDEO)

News VIP

Federica Petagna è convinta che il suo ex fidanzato Alfonso D'Apice non stia dicendo la verità sul suo rapporto nato nella Casa del Grande Fratello con Mariavittoria Minghetti e lo ha invitato ad essere più sincero.

Stasera, lunedì 9 dicembre 2024, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Nell'attesa, nella Casa, Federica Petagna ha deciso di affrontare Alfonso D'Apice perché convinta del fatto che il suo ex fidanzato non stia dicendo la verità sul suo rapporto speciale nato con Mariavittoria Minghetti.

Faccia a faccia tra Alfonso e Federica

Nuovo confronto nella Casa del Grande Fratello tra Federica Petagna e Alfonso D'Apice. Dopo giorni di silenzi, i due volti dell'ultima stagione di Temptation Island si sono resi protagonisti di un duro faccia a faccia in cui lei gli ha rivelato di non aver apprezzato il comportamento assunto nei suoi confronti dopo aver trascorso dieci giorni in Tugurio.

Certa del fatto che a tra di loro non ci sia più nulla e che lui sia realmente interessato a Mariavittoria Minghetti, Federica ha invitato Alfonso a farsi avanti e viversi questa nuova conoscenza senza paure: "È finita per entrambi! Si vede che insieme state bene. Di' quello che pensi e che provi. Dì la verità" ha dichiarato la campana provocando la reazione immediata del suo ex fidanzato, che ci ha tenuto a chiarire la sua posizione "La vedevo come un'amica. Se io e te non stavamo insieme era per altri motivi, non per Mariavittoria".

I due concorrenti del Gf hanno poi spostato il discorso sulla new entry Zeudi Di Palma. Secondo Federica, che ha subito ammesso di non provare simpatia nei suoi confronti, l'ex Miss Italia è entrata con un obiettivo ben preciso, ovvero avvicinarsi e conquistare Alfonso: "Lei sa bene quello che vuole fare. Quando ti vedo con lei mi innervosisco. Preferisco vederti con Mavi (Mariavittoria ndr) se vuoi il mio pensiero [...] Lo avete capito anche voi".

Mariavittoria e Tommaso: tra dubbi e promesse

Per "colpa" di Amanda Lecciso, Mariavittoria Minghetti si trova nel Tugurio lontana sia da Alfonso D'Apice che da Tommaso Franchi. Quella distanza fisica, però, sta offrendo alla giovane concorrente del Grande Fratello l'occasione di riflettere, di capire chi e cosa realmente vuole, cosa davvero significhi quel legame che la unisce all'idraulico.

Ma se Alfonso D'Apice si è nuovamente avvicinato e confrontato con la sua ex Federica Petagna, Mariavittoria e Tommaso non perdono occasione per cercarsi dalla famosa porta che divide Casa e Tugurio, scambiandosi parole cariche di dubbi, promesse e velate dichiarazioni. "Mi dispiace che tu debba stare lì dentro tanti altri giorni. Non ti fidare di nessuno" ha confidato il giovane concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini mettendo in guardia la sua amata dottoressa.

Cosa avrà voluto dire Tommaso? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Gf, che andrà in onda stasera lunedì 9 dicembre 2024 alle 21.40 su Canale 5. Ricordiamo che i concorrenti al televoto sono Federica Petagna, Stefano Tediosi, Amanda Lecciso e Luca Calvani. Chi uscirà?

