Grande Fratello, ex nota vippona annuncia di essere tornata single dopo un ritorno di fiamma!

La confessione della showgirl romana, tra le ex protagoniste dell'ultima edizione del Grande Fratello nel salotto di Caterina Balivo.

Stefania Orlando, volto amatissimo della televisione italiana e due volte concorrente del Grande Fratello, è tornata a parlare della sua vita sentimentale. Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, la conduttrice e showgirl ha raccontato con il suo consueto mix di ironia e sincerità la fine della relazione con Marco Zechini, l’avvocato e consulente finanziario con cui aveva ritrovato l’amore dopo il divorzio da Simone Gianlorenzi.

La confessione di Stefania Orlando a La Volta Buona: “Ho riprovato, ma non c’era niente da fare”

Il pubblico ha seguito con affetto il percorso della Orlando negli ultimi anni, dal matrimonio con Gianlorenzi, celebrato il 1° luglio 2019 dopo oltre dieci anni di fidanzamento, fino alla separazione arrivata nel 2022. Poco dopo, Stefania aveva intrapreso una nuova relazione con Zechini, tenuta inizialmente lontana dai riflettori e resa pubblica solo in un secondo momento.

Sembrava l’inizio di una nuova pagina, ma la storia è stata caratterizzata da alti e bassi. Dopo una prima rottura, solo qualche mese fa i due avevano deciso di riprovarci: pare che fosse stato proprio Marco a fare il primo passo, tornando a corteggiarla e convincendola a dare una seconda chance al loro rapporto.

Stefania, nonostante avesse sempre dichiarato di non credere nelle pause di riflessione, aveva deciso di lasciarsi andare e tentare di nuovo, per non avere rimpianti. Ma la relazione non è riuscita a superare gli ostacoli del passato.

Con il sorriso che la contraddistingue, Stefania ha raccontato in studio:

“L’estate è andata molto bene e infatti io sono tornata single. È andata molto molto bene, no adesso a parte gli scherzi, il nostro era un ritorno come ti avevo detto per non avere rimpianti, perché bisogna anche tentare no? Bisogna anche darci una possibilità per rivedere se una storia è realmente finita, e ci siamo resi conto che è davvero finita! Ci si è ripresentato lo stesso quadro per cui ci eravamo lasciati prima e quindi veramente non c’era niente da fare; e quindi adesso sono molto serena proprio per questo motivo.”

