Grande Fratello, ex gieffino spara a zero su Zeudi: "Hanno fatto bene a non invitarla a Verissimo"

News VIP

Durante una nuova puntata de L’angolo Malala, ideato e condotto da Pamela Petrarolo, un ex concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello, ha attaccato duramente alcuni ex compagni d'avventura del reality.

Durante una nuova puntata del frizzante format L’angolo Malala, ideato e condotto da Pamela Petrarolo, è intervenuto Mattia Fumagalli, ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello.

Senza troppi giri di parole, l’ex gieffino ha colto l’occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, criticando apertamente diversi suoi ex coinquilini.

Mattia Fumagalli senza filtri a "L'angolo Malala": attacchi, premi ironici e critiche al fandom

Con il consueto tono diretto e provocatorio del programma, Pamela ha chiesto a Mattia di assegnare alcuni "premi simbolici". E lui non si è tirato indietro:

“Il premio falsità? A Lorenzo Spolverato, senza dubbio. Il premio ipocrisia? A Shaila Gatta tutta la vita.”

Più positiva la sua opinione su un altro ex concorrente:

“Il premio onestà, invece, va a Tommaso Franchi. È stato sempre coerente.”

A proposito della vittoria di Jessica Morlacchi, Mattia ha commentato con una frase lapidaria ma carica di significato:

“Ha vinto la rinascita.”

Si è poi toccato un tema più delicato: la mancata ospitata di Zeudi Di Palma a Verissimo, presumibilmente per il comportamento eccessivo e aggressivo di parte del suo fandom. Fumagalli ha espresso un parere netto:

“Hanno fatto bene a non invitarla. Le minacce non piacciono a nessuno. Si può avere stima e affetto per una persona pubblica, ma bisogna restare nei limiti del rispetto umano.”

L’ex gieffino ha anche confidato di essere stato bersaglio di numerosi attacchi online:

“Oltre alle minacce di morte – che già basterebbero – mi hanno detto che servirebbe il ritorno del bullismo per farmi mettere da parte, che sono un c*glione. Me ne hanno dette di ogni tipo. Mi impedivano perfino di esprimere un’opinione. 'Devi stare zitto', 'non fai parte della comunità LGBTQ+'. Potrei scriverci un’enciclopedia.”

Alla domanda su come mai Zeudi non abbia mai preso le distanze dal comportamento del suo fandom, Fumagalli ha preferito glissare:

“No comment. Me lo sono chiesto più volte.”

Infine, un giudizio personale – e piuttosto diretto – sull’ex Miss Italia:

“Io sono un po’ una strega, certe cose le sento. Avevo intuito già da subito una certa ambiguità. All’inizio volevo avvicinarmi a lei, pensavo fossimo simili per valori. Avevo bevuto? Amore, sì! Ma poi mi sono dovuto ricredere.”

Grande Fratello, Zeudi Di Palma invita il suo fandom a smorzare le polemiche online

Qualche giorno fa, in realtà, Zeudi di Palma, in una diretta su TikTok, si è rivolta direttamente al suo vasto e appassionato pubblico. Con tono pacato ma deciso, l’ex gieffina ha lanciato un appello alla calma, chiedendo ai suoi fan di abbassare i toni e adottare un atteggiamento più equilibrato.

Durante la diretta, Zeudi ha ammesso che, come spesso accade nelle community numerose, esiste una frangia di sostenitori che tende a superare il limite. Ha riconosciuto che nel corso dei mesi il suo fandom si è distinto, sì, per affetto e dedizione, ma anche per atteggiamenti esasperati, sfociati talvolta in minacce, insulti e segnalazioni contro chi osava criticarla. La modella ha quindi chiesto maggiore consapevolezza e rispetto, esortando i suoi fan a non cadere nelle provocazioni:

“Vi chiedo indifferenza e di non giudicare terzi… Evitate di commentare. Vi chiedo soltanto questo, poi per il resto siete perfette, vi adoro. Però cerchiamo di praticare l'indifferenza e non dare spazio per farci criticare inutilmente. Anche perché voi siete il mio specchio e quando criticano voi, di conseguenza lo fanno anche su di me. Quindi, se siete mie fan, ricordatevelo.”

Secondo alcuni, proprio il comportamento di parte dei suoi seguaci sarebbe alla base della mancata ospitata a Verissimo, dove invece sono stati invitati altri ex concorrenti come Helena Prestes e Javier Martinez. Tra le ipotesi più accreditate, quella della giornalista Grazia Sambruna su MowMag, che ha criticato apertamente il clima tossico generato da una parte del fandom di Zeudi:

“Parliamo di migliaia di persone che, inconsapevolmente, stanno danneggiando proprio colei che sostengono… nessuna trasmissione vuole trovarsi coinvolta in minacce, insulti o polemiche pesanti. Ogni volta che si nomina Zeudi, esplode una bufera online.Vi immaginate Silvia Toffanin bersagliata di insulti per giorni solo per averle fatto qualche domanda nel suo salotto? Nessuno vuole complicazioni, e con Zeudi – purtroppo – arrivano sempre. Non per colpa sua, ma per la condotta di chi la segue e non conosce il limite, almeno nel mondo digitale.”

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .