Grande Fratello, ex gieffina spiazza: "Lorenzo Spolverato è pazzo di Helena Prestes"

News VIP

Secondo quanto rivelato da Maica Benedicto, Shaila Gatta avrebbe deciso di chiudere bruscamente la relazione con Lorenzo Spolverato per un sorprendente motivo: la rivelazione dell'ex concorrente del Grande Fratello.

La modella iberica, Maica Benedicto, ex protagonista del Gran Hermano, continua a far parlare di sé, non solo per la sua carriera televisiva in ascesa ma anche per alcune rivelazioni che stanno scuotendo il mondo del gossip. Dopo essere diventata un volto familiare grazie alla partecipazione a ben tre reality in meno di sei mesi, la giovane modella ha recentemente riportato alla ribalta l’attenzione sulla storia d’amore – e sulla sua rottura – tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, protagonisti della recente edizione dell'ultima edizione del Grande Fratello.

Grande Fratello, lo scoop di Maica Benedicto: "Shaila mi ha confidato che, ha capito che Lorenzo aveva ancora dei sentimenti per Helena Prestes"

Maica, che aveva preso parte allo scambio internazionale tra la versione spagnola e quella italiana del noto reality, oggi è tra i concorrenti di Los Vecinos De La Casa De Al Lado, un format innovativo in cui le coppie vivono in appartamenti con pareti trasparenti, condividendo uno spazio comune solo in orari stabiliti dalla produzione.

Nelle ultime ore, la modella iberica, ha raccontato un aneddoto piuttosto scottante in merito alla relazione naufragata tra Shaila e Lorenzo. In un filmato diventato rapidamente virale sui social, Maica confida a un altro concorrente del reality spagnolo di aver parlato con Shaila Gatta dopo la fine del Grande Fratello. In quell’occasione, l’ex velina le avrebbe rivelato i veri motivi della rottura con Lorenzo.

“Shaila mi ha confidato che, una volta uscita dalla Casa, ha capito che Lorenzo aveva ancora dei sentimenti per Helena Prestes - racconta Maica nel video -O forse non ha mai smesso davvero di provarli”.

Parole che, se confermate, riscrivono le dinamiche che il pubblico aveva visto durante le settimane del reality, e gettano una nuova luce su quanto accaduto nella finale, quando Shaila mise fine alla loro storia davanti a milioni di telespettatori.

Durante quel confronto in diretta, Shaila ha usato parole durissime nei confronti di Lorenzo: “Non capisco come tu abbia potuto comportarti con me in modo così aggressivo e distante. Mi sono sentita usata, non amata. Se penso che il nostro non fosse un amore sano, è perché ho realizzato che tu ami una versione di me che serve a farti sentire più forte”. Aveva anche fatto cenno, in maniera esplicita, alla presenza ingombrante di Helena nella mente di Lorenzo: “Tu sei ossessionato da Helena, non il contrario”.

Di recente, il modello milanese, ha parlato di Javier e Helena che sono ormai inseparabili e sognano di diventare una famiglia al più presto:

"Non sento Javier, non so nemmeno dove sia finito, ma gli auguro davvero ogni bene. Ogni tanto mi capita di vedere qualche video con Helena, mi sembrano felici insieme e non posso che esserne contento. Alla fine è normale: con certe persone rimani in contatto, con altre la vita ti porta semplicemente a prendere strade diverse.”

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .