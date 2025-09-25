Grande Fratello, ex gieffina sbarca su OnlyFans: "La mia edizione piena di idioti"

News VIP

La vita dopo il reality: Claudia Letizia tra set, serate e chat su OnlyFans

Claudia Letizia torna a raccontare la propria esperienza al Grande Fratello e lo fa con la schiettezza che la contraddistingue. Intervistata da Fanpage, l’artista non si è trattenuta nel restituire un quadro lucido — e a tratti feroce — di quei giorni trascorsi sotto i riflettori e della carriera che è seguita alla sua uscita dalla Casa.

Claudia Letizia: "Stavo in un contesto sfortunato, circondata da idioti" — il racconto del GF e la scelta di OnlyFans

Claudia non ha nascosto la frustrazione provata mentre era dentro il reality:

"Stavo in un contesto sfortunato, circondata da idioti. Andavo nel confessionale e dicevo agli autori: “Ma secondo te devo sta qua dentro, in mezzo a ‘sti scemi quando tengo mio figlio a casa?”. Mi sono comportata in modo tale da essere eliminata, perché non avevo interesse a stare lì dentro."

Parole nette, che raccontano non solo il disagio vissuto in un ambiente che percepiva lontano da lei, ma anche la determinazione a non fingere un ruolo che sentiva estraneo. L’uscita dopo appena un mese ha segnato un punto di svolta:

"Considerando che sono uscita dopo un mese, non si può dire che sono diventata famosa grazie al Grande Fratello, ma per quello che ho costruito dopo."

La Letizia ricorda come, una volta uscita dalla Casa, si sia inserita in un circuito professionale fatto di serate ed eventi. «

"Quando siamo usciti dalla casa, eravamo tutti della Luca Casadei Management, che oggi produce podcast. Il paradosso era che io ero l’unica a fare le serate, perché in quel periodo di crisi economica, chi aveva il locale cercava artisti in grado di fare anche spettacolo. Ero l’unica che aveva la capacità di offrire uno spettacolo nuovo: il burlesque. Gli altri manco col binocolo facevano serate. Neanche il giorno di Capodanno. Io lavoravo tutte le sere."

Il passaggio dal varietà ai set non si è fatto attendere: Claudia ricorda con naturalezza i primi ingaggi importanti subito dopo l’esperienza in tv — il film con Giovanni Veronesi L’ultima ruota del carro e la fiction 1992 con Stefano Accorsi — a testimonianza di una professionalità che andava oltre l’immagine da reality.

Tra i temi più discussi in tempi recenti c’è stata la scelta di Claudia di approdare su OnlyFans. Anche qui la sua lettura è pratica e diretta:

"La gente è maleducata, quindi se tu ci tieni a parlare con me, vieni su OnlyFans. Questo seleziona le persone. Dalle migliaia che gratuitamente ti rompono le palle sui social, su OnlyFans se una persona paga è perché ti vuole veramente raccontare qualcosa. È come mettere il pagamento all’ingresso di un locale. Ci sono pochissime persone che pagano pure solo per romperti le palle, ma quelle vengono bloccate automaticamente. Il mio OnlyFans si sviluppa molto nella chat, perché le persone si sentono di raccontarmi cose che probabilmente non racconterebbero ad altre persone – compagni, mogli, fidanzate o anche amiche."

Claudia ha parlato con affetto della quotidianità, del figlio che resta al centro delle sue priorità, e della scelta di non costruire la propria immagine esclusivamente sul clamore televisivo. La sua presenza nei circuiti televisivi, teatrali e cinematografici è stata guidata dalla volontà di lavorare e produrre contenuti, non di inseguire una fama immediata.

