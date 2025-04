Grande Fratello, ex concorrente si sposa: l'annuncio a sorpresa

News VIP

Una nota ex Vippona del Grande Fratello Vip sta per convolare a nozze, ecco l'annuncio a sorpresa e di chi si tratta.

Si è da poco conclusa la 18esima edizione del Grande Fratello e si pensa già a quella che andrà in onda a settembre 2025 mentre i protagonisti del reality show di Canale 5 tornano alla propria vita. Nel frattempo, un’ex protagonista del Grande Fratello Vip annuncia le nozze, ecco di chi stiamo parlando.

Grande Fratello tra Flop e conferme

Le luci della casa del Grande Fratello si sono spente dopo sei lunghi mesi, incoronando vincitrice Jessica Morlacchi, che si è scontrata al televoto finale con Helena Prestes. Due grandi protagoniste di questa edizione del reality show di Canale 5, definita la peggiore di sempre a causa degli ascolti bassissimi. Alfonso Signorini ha confermato il ritorno del Grande Fratello a settembre 2025 ma non ha parlato anche della sua presenza e, negli ultimi giorni, si mormora che sarà Ilary Blasi a prendere il suo posto al timone del programma, mentre il giornalista sostituirà Myrta Merlino a Pomeriggio 5, che non sta premiando la rete costantemente battuto da La Vita in Diretta su Rai 1.

Nonostante il Gf sia stato un chiaro flop sul piccolo schermo, occorre precisare che la risonanza social invece è stata sempre altissima, con la creazione di tantissimi fandom che ancora oggi fanno discutere, e che si sono dati battaglia durante i televoti a suo di raccolte fondi e altro. Nel frattempo, un’ex Vippona di qualche edizione fa è tornata al centro del gossip dopo un annuncio speciale.

Grande Fratello Vip, un’ex concorrente si sposa

Mentre si continua a parlare dell’edizione del Grande Fratello peggiore di sempre, dato che i suoi protagonisti sono molto amati sui social e stanno sfruttando l’ondata di popolarità, come giusto che sia, un’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto sapere di aver preso una decisione importante. Stiamo parlando di Cecilia Capriotti, anche ex naufraga de L’Isola dei Famosi, che sta per convolare a nozze con il suo compagno Gianluca Mobilia, con il quale fa coppia fissa da 13 anni.

“Ero andata a Panarea con mia mamma e mia sorella. Era il primo anno che ero single. Quando scendo dalla barca con loro e vedo lui al bar del porto e senza sapere chi fosse, mica me lo ricordavo, ho pensato “Questo sì che mi fa impazzire”, un colpo di fulmine”.

Ha raccontato Cecilia al settimanale Chi, facendo sapere che le nozze si terranno proprio a Panarea dove lei e Gianluca si sono conosciuti, il prossimo 5 luglio. La persona più felice della notizia è senza dubbio la figlia Maria Isabelle, che ha anche suggerito al padre di sbrigarsi nel fare la proposta di nozze alla mamma. Nel frattempo si vocifera che a settembre 2025 torna il Gf con un'edizione da dedicare ai 25 anni del programma e si mormora ci saranno anche vecchi concorrenti Vip, chissà che non torni anche Cecilia!

