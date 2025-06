Grande Fratello, ex concorrente rivela: "Provino folle, non ho mai visto una cosa del genere"

News VIP

L'ex gieffino Andrea Spadoni ricorda la sua esperienza al Grande Fratello, lasciandosi andare a una confessione inaspettata circa il suo provino per entrare nella famosa Casa di Cinecittà.

Cresce l'attesa per la nuova edizione del Grande Fratello, che partirà il prossimo settembre 2025 su Canale 5. Intanto, nelle ultime ore, un ex concorrente del reality show ha raccontato il suo "provino folle" fatto per entrare nella Casa di Cinecittà, sorprendendo tutti.

La rivelazione inedita di Andrea Spadoni sul Gf

Fervono i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello, che sarà davvero speciale. In occasione dei 25 anni del reality show, infatti, Mediaset starebbe preparando un'edizione celebrativa con una parte del cast composta da ex gieffini che hanno lasciato un segno indelebile nel cuore dei telespettatori, e l’altra formata da persone che varcheranno la famosa porta rossa per la prima volta.

Nell'attesa, un ex concorrente del Gf ha rilasciato un'intervista in cui ha svelato un retroscena inedito circa la sua esperienza. Stiamo parlando di Andrea Spadoni che, ospite dell'ultima puntata di Sharplife.podcast, ha raccontato cosa è successo durante il suo provino per entrare nel cast del reality show condotto all'epoca da Alessia Marcuzzi.

Andrea Spadoni e il provino per entrare nella Casa del Gf

Andrea Spadoni è stato uno dei concorrenti della edizione del Grande Fratello, che ha visto trionfare Milo Coletti. A distanza di quasi 20 anni dalla sua partecipazione al popolare reality show di Canale 5, che lo vide fuori dal podio per un soffio, l'ex gieffino ha rilasciato un'intervista in cui ha raccontato di aver vissuto tre mesi bellissimi nella Casa di Cinecittà. L'unico rimpianto? Non essersi giocato la vittoria finale!

Ospite del podcast SharpLife, l'ex concorrente del reality show ha ricordato il suo provino nel 2007 per entrare nella famosa Casa del Gf. "Io non ho mai visto una cosa del genere" ha esordito Spadoni, che ha poi raccontato nel dettaglio l'incontro con il capo degli autori e il momento in cui ha ricevuto la chiamata ufficiale:

Leggi anche Gianmarco Steri punta al Grande Fratello? L’indiscrezione

Un provino folle, non ho mai visto una cosa del genere. Pensavo fosse un provino classico, invece ti dicono le peggio cose, me lo ricordo come fosse ora. Ti prendono per il cu*o. Io raccontai la mia storia, mi ero da poco lasciato con una ragazza, che mi aveva tradito. Loro ridevano, erano piegati a terra, mi dicevano 'sei proprio un cogl**ne' [...] Fu un confronto testa a testa con il capo degli autori. Mi dissero di portare la persona a me più cara, scelsi mia mamma. La chiamata arrivò mentre ero a pranzo da mia nonna. Mi dissero ‘Andrea Spadoni sei un concorrente del Grande Fratello'. Mi sono divertito tutti i giorni.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.