Grande Fratello, ex concorrente festeggia il suo compleanno con una ex tronista di Uomini e Donne

Pochi giorni fa Letizia Petris, nota ex concorrente del Grande Fratello, ha festeggiato il suo compleanno a Rimini. Al party ha preso parte anche Francesca Sorrentino, ex tronista di Uomini e Donne. Ecco i dettagli su questa amicizia.

Grande Fratello, Letizia Petris festeggia il suo compleanno

Protagonista dell’edizione del Grande Fratello dello scorso anno, Letizia Petris ha stupito tutti gli scettici continuando la sua relazione con Paolo Masella anche lontano dalle telecamere. Ammettiamolo, in pochi avrebbero scommesso su questa coppia, che invece è molto innamorata e vive insieme a Roma, città natale dell’ex gieffino. Letizia è una fotografa ma anche un’attività della Comunità di San Patrignano, che da sempre di occupa di aiutare i tossicodipendenti e aiuta chi vuole riuscire a crearsi delle nuove possibilità dopo essere uscito dalle proprie dipendenze. Qui, Letizia ha trascorso la sua infanzia perché i suoi genitori si sono cresciuti proprio in quel contesto.

Pochi giorni fa, Letizia ha festeggiato il suo compleanno e ha organizzato un divertente weekend tra amici a Rimini, uno dei suoi luoghi del cuore. Il popolo di Instagram, che segue con piacere l’ex protagonista del Grande Fratello, ha notato che tra gli invitati alla festa in uno stabilimento balneare - scelta strategica dato il torrido caldo di questi ultimi giorni - c’erano anche diversi volti famosi dei reality show e programmi di Mediaset, inclusa una chiacchierata ex tronista di Uomini e Donne.

GF, Francesca Sorrentino al compleanno di Letizia Petris

Al compleanno di Letizia Petris, ex protagonista del Grande Fratello, c’erano tantissimi invitati e anche qualche volto famoso che ha preso parte a programmi e reality show di Mediaset. Oltre al compagno Paolo Masella e all’ex inquilino del Gf Vittorio Mennozzi, infatti, c’erano anche Perla Vatiero e Greta Rossetti. Tra le due ormai l’ascia di guerra è seppellita, tanto da godersi un weekend insieme come amiche per giunta single dato che entrambe hanno messo da parte le loro relazioni negli ultimi mesi.

Con loro c’era anche Francesca Sorrentino, ex protagonista dell’ultima edizione di Uomini e Donne. Dopo diversi mesi come tronista, Francesca ha scelto Gianluca Costantino ma la relazione non è mai sbocciata dato che dopo poche settimane hanno smesso di seguirsi. Nonostante il suo percorso altalenante, Francesca ha tanti followers pronti a sostenerla su Instagram, dove si è lasciata andare ad un durissimo sfogo per difendersi dalle critiche.

