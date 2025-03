Grande Fratello, ex concorrente fa una rivelazione shock: ''Signorini non mi vuole più vedere''

News VIP

Una nota ex Vippona del Grande Fratello ha parlato del suo rapporto con Alfonso Signorini, difendendo poi il reality show di Canale 5.

Come ogni anno, il Grande Fratello unisce e divide, creando polemiche sulle dinamiche della casa più spiata d’Italia e sui suoi protagonisti. Barbara Alberti ha difeso il format facendo poi una rivelazione inaspettata sul conduttore Alfonso Signorini.

Grande Fratello, Barbara Alberti difende il format

Siamo arrivati alla fine di questo Grande Fratello, un’edizione che non ha brillato certamente per lo share, ma che ha comunque fatto parlare di sé per i protagonisti agguerriti e ben lontani dal politicamente corretto. Nel corso di questi lunghi mesi di reclusione, infatti, sono nate tantissime polemiche fuori e dentro la casa più spiata d’Italia e, come ogni anno, tanti telespettatori hanno chiesto provvedimenti seri per alcuni comportamenti trasmessi in televisione, comportamenti decisamente fuori la norma. Ricordiamo il bollitore della discordia tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi, ma anche tutte le litigate di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, spiazzata dalle critiche dopo l’eliminazione dal Gf ad un passo dalla finale.

Poi non sono mancati i triangoli amorosi, gli amori saffici, accuse di razzismo e tanto tanto altro. Insomma, è ovvio che si tratti di un programma di intrattenimento voltato al trash senza insegnamenti, ma solo osservazione di quello che succede mettendo un gruppo che non si conosce dentro una casa con nessuna possibilità di comunicare al di fuori. Ed è proprio su questo punto che verte la difesa di Barbara Alberti, ex Vippona, durante la sua recente ospitata nel programma TvTalk su Rai 3. L’intellettuale e scrittrice, infatti, ha ammesso di ricordare in modo positivo la sua esperienza e ha chiesto di non provare ad educare al reality show, dato che si tratta di puro intrattenimento senza basi morali.

Grande Fratello, Barbara Alberti spiazza su Alfonso Signorini

Ospite del programma di intrattenimento TvTalk su Rai 3, Barbara Alberti ha difeso a spada tratta il Grande Fratello, parlando in generale del reality show e di come non si possa pretendere che un format del genere sia anche educativo. Si tratta palesemente di un gioco al massacro e bisogna solo scegliere se seguirlo e amarlo, oppure girare canale. Parlando della sua esperienza nella casa più spiata d’Italia, Barbara ha confermato di essersi molto divertita e ha poi rivelato un retroscena shock che riguarda Alfonso Signorini:

“Io ci sono stata e mi sono divertita infinitamente. Ci andrei tutti gli anni, se non fosse che Alfonso Signorini non mi vuole più vedere perché mi sono ritirata senza dirglielo. Io avevo cominciato a dire che volevo andarmene e loro, ovviamente hanno cercato di trattenermi. Mi sono divertita immensamente: entri e non hai il telefono, computer, amici, parenti… Non ti acchiappa più nessuno. Ti pagano per esistere, è veramente emozionante”.

Insomma, Barbara ha ammesso che tornerebbe anche ora nella casa del Gf ma che non può perché Signorini è molto arrabbiato con lei, accusandola di essersi ritirata dal reality show di Canale 5 senza dire nulla. Dopo queste dichiarazioni favorevoli, Signorini la perdonerà?

