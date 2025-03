Grande Fratello, Eleonora Cecere: "Shaila con Lorenzo? Lei si è annullata e indurita"

News VIP

L'ex Ragazza di Non è La Rai, tra le ex concorrenti dell'attuale edizione del Grande Fratello, ha detto la sua sulle coppie che si sono formate nella Casa.

Eleonora Cecere, ex volto di Non è la Rai e concorrente dell'attuale edizione del Grande Fratello, ha deciso di raccontare la sua esperienza nel reality e di commentare le coppie nate nella Casa. Eleonora, che ha partecipato come unico concorrente insieme a Pamela Petrarolo ​e Ilaria Galassi, ha deciso di lasciare il programma nella puntata del 28 ottobre scorso, dopo la sorpresa da parte del marito che le ha fatto capire che la sua assenza stava pensando molto a tutta la famiglia.

Grande Fratello, Eleonora Cecere: "Helena e Javier? Una coppia televisiva"

Ospite di Giada Di Miceli a "Non Succederà Più", in onda su Radio Radio, l'ex gieffina ha spiegato innanzitutto il motivo che l'ha spinta ad abbandonare il reality:

"La mancanza della mia famiglia l’ho sentita molto forte perché per me era una prima esperienza. Come ho già raccontato più volte, noi siamo una famiglia molto unita, molto legata, stiamo sempre insieme. Quindi c’è questo rapporto molto molto forte. In più, io stavo vivendo un’esperienza meravigliosa, un’esperienza che cercavo da anni, ma dall’altro canto non mi sentivo proprio me stessa. Questo ha fatto sì che mio marito, da casa, vedesse i miei stati d’animo e, quando è venuto a dirmi che le mie figlie avevano bisogno di me perché c’erano dei problemi a scuola, non ho esitato un secondo."

"Avevo la grande che non andava più bene a scuola perché sentiva la mia mancanza. Diciamo che come primo reality questo distacco per loro è stato molto forte. Soprattutto, non si sapeva quando sarei tornata a casa. Io non ci ho pensato un attimo a tornare a casa dalle mie figlie e da mio marito ma ringrazio sempre il Grande Fratello per avermi dato questa bellissima opportunità.. Quando ci sono davanti i figli una mamma deve fare una scelta e io mi sono sentita di fare quella scelta."

Riguardo alla possibilità di rientrare nella Casa, Eleonora ha chiarito la sua posizione:

"Altri lo hanno fatto, è vero, ma io non sono stata molto d’accordo perché non è giusto uscire e vedere il sentiment del pubblico per poi rientrare e sapere tutto quello che succede fuori…Non sarebbe stato giusto nei confronti degli altri concorrenti, avrei giocato a carte scoperte mentre loro invece no. Ho avuto l’opportunità di rientrare, quando hanno fatto il ripescaggio di tutti i concorrenti ho detto di no perché ho voluto mantenere il mio principio. Per me era giusto fare quello, non ho voluto voltare le spalle a chi ci guarda, a chi vota. E oggi continuo con il mio pensiero. Poi, chi ha fatto la scelta di rientrare, ben venga, ma io mi sono sentita di non farlo. Non sono pentita della decisione, mio marito era in serie difficoltà…Lui fa il mio stesso lavoro perché sa che io amo questo lavoro e che era un’opportunità importante. E’ stato un grande peso per lui venirmi a dire quelle cose. Sicuramente avrò altre opportunità."

L'ex gieffina a Radio Radio, ha parlato anche delle coppie che si sono formate nella Casa. Su Lorenzo e Shaila, la Cecere ha dichiarato:

"E’ stata una storia un po’ travagliata sin dall’inizio. Quando Shaila aveva iniziato a “frequentare” Javier aveva comunque dentro di sé Lorenzo. Spesso le chiedevamo se fosse sicura ma diceva che non faceva per lei. Poi dopo la Spagna hanno capito che c’era amore tra di loro. Quello che non mi è piaciuto sono stati i modi di fare che hanno avuto nella Casa, troppo spinti a volte. Lorenzo un po’ troppo turbolento nei suoi confronti. Soprattutto mi dispiace che Shaila sia cambiata molto. All’inizio era una ragazza solare, dolce…Una bella ragazza, oltre che fuori anche dentro. Ma si è un po’ annullata, si è indurita caratterialmente. Ha accusato un po’ il colpo, questa storia con Lorenzo l’ha un po’ ingrigita. Sono contenta che abbiano deciso di stare distanti così Shaila uscirà fuori per quella che è. Per il momento è meglio così, poi magari fuori dalla Casa si rincontreranno in contesti diversi e vedranno la loro storia in maniera diversa. Shaila può tornare ad essere la Shaila che era all’inizio."

Su Helena Prestes e Javier Martinez, invece, ha detto:

"Helena la chiamavamo la “cavalla pazza” all’inizio. Non so darti una definizione sulla loro storia, spero che sia reale perché sono belli insieme, ma non so fino a che punto. La verità? Al di fuori secondo me si perdono, finisce tutto. Secondo me è una cosa televisiva ma magari sbaglio. Quando si arriva verso la fine ci si arrampica su tutto."

La showgirl ha parlato anche di Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi, e di Giglio e Yulia Bruschi con cui ha un ottimo rapporto:

" Ricordo che all’inizio Mariavittoria non lo voleva perché è piccolo di lei però stavano sempre appiccicati. Credo che lei se non avesse avuto questo trasporto così forte non avrebbe portato avanti questo tipo di situazione, sarebbe inumano. Lei era combattuta perché non sentiva un trasporto tale da iniziare una relazione ma adesso lo vedo, magari mi sbaglio. " "Yulia? Io la sento, siamo in contatto. Lei pensa tantissimo a Giglio e non vede l’ora di rivederlo. Non si è rimessa con l’ex anche perché ci di mezzo avvocati, cose…Assolutamente no. Si sono incontrati per parlare di cose burocratiche. Lei viveva con lui quindi è tornata a prendere le sue cose per questo l’hanno paparazzata sotto casa di lui [...] Spero che riusciranno a chiarire questa situazione scomoda. Lei è innamorata di Giglio, lo sta aspettando, tifa per lui."

