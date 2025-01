Grande Fratello, Elenoire Ferruzzi difende Helena Prestes: "Non condannate una persona esponendola ad odio gratuito"

News VIP

Nelle ultime ore, i profili ufficiali del Grande Fratello hanno annunciato l'annullamento del televoto in corso, motivandolo con un provvedimento disciplinare che sarà affrontato durante la puntata di mercoledì sera.

Grande Fratello, parla un'ex vippona che difende Helena Prestes

La notizia ha immediatamente suscitato grande curiosità tra gli spettatori, molti dei quali ipotizzano che la decisione sia legata alla recente lite scoppiata tra Jessica Morlacchi ed Helena Prestes. L’episodio ha avuto il suo culmine quando la modella brasiliana, in un momento di forte tensione, ha lanciato un bollitore, scatenando una serie di reazioni sia dentro che fuori dalla casa.

Il gesto di Helena ha alimentato un ampio dibattito sui social. Da una parte c’è chi ha cercato di comprendere le sue motivazioni, considerando il gesto come una reazione impulsiva e fuori controllo, ma comunque dettata da un forte disagio emotivo. Dall’altra, una buona fetta di utenti si è scagliata duramente contro la gieffina, chiedendone la squalifica immediata e definendo il suo comportamento inaccettabile.

A difendere Helena è intervenuta Elenoire Ferruzzi, ex concorrente del GF Vip, che ha deciso di rompere il silenzio sulla questione, ricordando il trattamento ricevuto in passato e invitando il pubblico a riflettere prima di condannare la modella. In un lungo messaggio condiviso sui social, Elenoire ha espresso solidarietà verso Helena, sottolineando la necessità di empatia e di una maggiore comprensione delle dinamiche umane all’interno del reality:

“Non mi sono mai espressa su questa edizione del Grande Fratello, ma questa volta sento di doverlo fare. Mi dispiace molto per l’aggressione emotiva che Helena ha subito da parte del gruppo. È una ragazza dolce e sensibile (la conosco personalmente) e merita di essere capita, non attaccata. Non fate i moralisti puntando il dito e recitando la solita solfa dei perbenisti. Questo gioco riflette la vita vera, e nella vita vera tutti, quando siamo in preda alla rabbia, diciamo o facciamo cose di cui ci pentiamo."

"Il Grande Fratello non deve essere visto come un esempio di perfezione morale. Non usate quest’occasione per sfogare le vostre frustrazioni personali. Riflettete prima di condannare qualcuno in modo così violento e di esporlo all’odio gratuito, proprio come è accaduto a me in passato. Ogni giorno dobbiamo già affrontare nel nostro paese episodi gravissimi di odio e violenza. Non alimentiamo tutto questo senza motivo.”

La Ferruzzi ha concluso il suo messaggio esortando il pubblico a concentrarsi sulle dinamiche del gioco, evitando giudizi personali o attacchi sproporzionati:

“Il mio invito è di focalizzarvi su ciò che ho scritto, legato al contesto del gioco. Altri giudizi o insinuazioni non mi interessano.”

Nelle ultime ore ci sono state numerose indiscrezioni sui provvedimenti annunciati nel reality. Sembra che Helena Prestes possa rischiare la squalifica mentre Jessica Morlacchi e Ilaria Galassi un televoto flash. Quest'ultima sarebbe al centro delle polemiche per una collisione avvenuta sempre contro la modella brasiliana durante la quale sembra l'abbia spintonata.

