Grande Fratello, Edoardo Tavassi commenta così la nuova edizione: parole al vetriolo

La nuova edizione del Grande Fratello non decolla e anche alcuni ex concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini se ne sono accorti, compreso Edoardo Tavassi che commenta così.

La nuova edizione del Grande Fratello non convince. Largo spazio alle coppie, che sembrano tutto fuorché sincere, poche discussioni degne di nota e dinamiche spente, che si riflettono su uno share piuttosto basso. Edoardo Tavassi, ex protagonista della versione Vip del reality show condotto da Alfonso Signorini, ha commentato lapidario questa stagione del programma in onda su Canale 5.

Grande Fratello, la nuova edizione è un disastro

Già con l’edizione dello scorso anno gli ascolti stentavano a decollare, con quella di questo anno possiamo dire che il Grande Fratello sta giungendo ad un nuovo step, un’era che andrebbe meglio pensata e seguita per rendere nuovamente il reality show di Canale 5 accattivante agli occhi del pubblico. La versione mista del programma con Vip e Nip che convivono h24 nella nuova casa, lontano da Cinecittà e dalle urla dei fan che hanno da sempre movimentato le dinamiche del gioco, non convince così come i protagonisti selezionati da Alfonso Signorini. A confermarlo è lo share basso anche nei giorni in cui il Gf non ha altri competitor allo stesso livello in prima serata. Alfonso Signorini le sta provando proprio tutte e ci sono dei momenti in cui il pubblico si incuriosisce, come nella puntata dedicata ai provvedimenti disciplinari per Helena Prestes e Jessica Morlacchi dopo la discussione furibonda per il pane con tanto di lancio di bollitore pieno di acqua in aria.

Eppure sono davvero piccole eccezioni in un mare di piattume demoralizzante anche per i concorrenti, e anche la scelta di permettere a sei ex concorrenti di tornare in gara con il ripescaggio non è piaciuta, soprattutto a Luca Calvani che non vuole nuovamente Jessica in casa pronta ad attaccarlo su più fronti dopo il segretuccio che ha condiviso in diretta tv sull’intimità dell’attore toscano. Anche un noto ex concorrente, della versione Vip del Gf, ha commentato in modo lapidario l’andamento di questa stagione.

Grande Fratello, Edoardo Tavassi lapidario sulla nuova edizione

Che la nuova edizione del Grande Fratello non stia tenendo gli spettatori con gli occhi incollati allo schermo non è un segreto, è lo share a parlare per il pubblico dato che i dati sono molto più bassi rispetto alle edizioni degli ultimi anni. Il declino si è registrato già dallo scorso anno e forse la scelta della versione Nip e Vip non premia come sperato, ma forse Alfonso Signorini ha ancora qualche asso nella manica da tirare fuori prima della finale. Intervistato da una giornalista di Superguidatv in occasione della premiere romana del nuovo film con Thimotée Chalamet protagonista nei panni di Bob Dylan, “A Complete Unkwown”, Edoardo Tavvassi ha commentato:

“Guarda, noi seguiamo soltanto se succede qualcosa, tipo che stanno a caccia’ qualcuno, quello ci diverte e allora lì guardiamo. E quindi l’unica puntata che ho seguito è quella dove ci dovevano essere delle squalifiche. Poi alla fine non hanno eliminato nessuno. Però devo dire la verità, non lo sto seguendo proprio. Il mio l’ho seguito, il mio è stato meglio di questo. Io c’ero io. Perché gli ascolti del nostro GF Vip erano superiori a quelli di quest’anno? Perché c’eravamo noi. Era un’altra roba”.

Insomma, Tavassi non ha avuto nessuna pietà nei confronti dell’edizione del Gf ed effettivamente, sebbene anche la loro edizione non abbia brillato rispetto alle precedenti, i dati dello share erano davvero molto più alti e i colpi di scena più godibili. Tavassi, nella casa più spiata d’Italia, ha anche trovato l’amore al fianco di Micol Incorvaia e, sebbene ci fossero tanti scettici nei confronti di questa coppia, i due stanno ancora insieme e sono molto innamorati.

