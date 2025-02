Grande Fratello, due scivoloni di Zeudi Di Palma che mette in cattiva luce Perla Vatiero

News VIP

Al Grande Fratello, alcune dichiarazioni di Zeudi Di Palma hanno sollevato un'ondata di polemiche.

In queste ultime ore, il web è in subbuglio a causa di alcune dichiarazioni strampalate di Zeudi Di Palma al Grande Fratello che hanno messo l'ex Miss Italia al centro di una nuvoa ondata di polemiche intorno al reality show targato Mediaset.

Grande Fratello, Zeudi Di Palma nella bufera

Ieri sera, Zeudi, trovandosi in camera da letto insieme ad Amanda Lecciso, Stefania Orlando e Mattia Fumagalli, ha esternato alcuni pensieri che hanno sollevato non pochi interrogativi e polemiche. Parlando di Mattia, la giovane campana ha dichiarato:

"Ma Mattia non ha segreti...Allora, tutti i miei amici che sono come Mattia, hanno la lingua lunga. No vabbè, maschi non etero hanno la lingua lunga. Lui è tipo Enzo Paolo che non riesce a tenere un cecio in bocca. Lui è venuto qua…"

Questa affermazione ha subito innescato reazioni, e non è mancata la replica immediata del maestro di sci, che ha chiesto con tono interrogativo:

"Cosa vuol dire 'tutti quelli che sono tutti come me?'. Hai precluso 'tutti come me' e poi hai tirato fuori Enzo Paolo…"

Contemporaneamente, Amanda ha espresso il proprio sconcerto, sottolineando la generalizzazione e chiedendo spiegazioni:

"Gli amici 'che sono come Mattia', ho visto lo sguardo nel vuoto… Non si può generalizzare. Aspetta… cosa c’entra Enzo Paolo? Non ho capito bene, in che senso? No, spiegati. Zeudi, dai una spiegazione perché questa affermazione poi richiama il confronto immediato."

Di fronte a queste richieste, Zeudi Di Palma ha cercato di chiarire la situazione, ridendo e ammettendo che ci era stato un malinteso:

"No no scusa Scusa no, mi sono imbrogliata. Volevo dire Enzo Provenzano, il mio amico. Scusate… Enzo Provenzano non si tiene un cecio in bocca, dice tutto… scusatemi. Non ho capito perché mi è uscito Enzo Paolo, forse perché il suo acronimo è 'Enzo P.'. Lui è il mio stylist."

La polemica non si è fermata qui. Nella stessa serata, durante una conversazione con Alfonso D’Apice, Chiara Cainelli e Maria Teresa Ruta, Zeudi ha commesso un ulteriore scivolone, questa volta facendo riferimento a Salerno. L’ex protagonista di Temptation Island, mentre discuteva degli ex vincitori, ha osservato:

"Un napoletano non ha mai vinto. Un maschio napoletano non ha mai vinto e nemmeno una donna in realtà. Ha vinto una donna campana, di Salerno, pensa te. Chi è? Perla Vatiero, l’anno scorso. Ma un napoletano non c’è mai stato che ha vinto."

In quel preciso momento Zeudi è interventua con un'altra discussa esternazione che non è passata inosservata e ha sollevato ulteriori commenti negativi online:

"Ah sì? Vero? Di Salerno? Per questo parlava così male… però non era napoletano, lei parlava un dialetto cafone. Quello era un altro dialetto, ecco perché non capivo."

Non è un momento molto sereno per l'ex Miss Italia che si è ormai allontanata definitivamente da Helena e contro la quale sembra nutrire un certo rancore. Oggi, sopra la Casa, è svolazzato un messaggio aereo da parte dei fan della modella brasiliana che è sembrato una chiara frecciatina alla sua ex amica del cuore Zeudi: "Helena non far surfare nessuna sulla tua onda", ha recitato lo striscione. Un frase che è stata detta una volta proprio da Helena , riferita alle sue compagne d'avventura.

