Grande Fratello, dubbi sull'eliminazione di Helena Prestes: ecco i dati del Televoto

News VIP

Helena Prestes è stata eliminata al televoto ma il pubblico del Grande Fratello non è d'accordo e crede che i dati siano stati manomessi. Ecco le percentuali.

Helena Prestes ha perso al televoto contro Shaila Gatta e ha dovuto lasciare la casa del Grande Fratello. Tutti sono rimasti spiazzati dall’esito delle votazioni del pubblico del reality show di Canale 5 e sul web è scoppiata una polemica a favore della modella brasiliana. C’è, infatti, chi pensa che la redazione abbia improvvisamente cambiato l’esito, per far uscire Helena che avrebbe dovuto essere eletta preferita e non come più votata per l’eliminazione. Ecco i dettagli.

Helena Prestes fuori dal Grande Fratello

Nelle ultime settimane il percorso di Helena Prestes nella casa del Grande Fratello si è complicato notevolmente. La modella brasiliana è una grande disturbatrice e si è trovata così spesso al centro dei pettegolezzi e delle polemiche, ma va detto che grazie a lei si sono scatenate le migliori dinamiche di questa edizione, che altrimenti sarebbe stata piatta e monotona all’insegna dei litigi di coppiette destinate a non durare. Dopo aver subito l’aggressione di Ilaria Galassi e aver poi provocato Jessica Morlacchi, finendo con l’esplodere e lanciare un bollitore pieno di acqua fredda, Helena è finita in Nomination d’ufficio ma nessuno si sarebbe aspettato che sarebbe stata proprio lei a lasciare la casa del GF. Nel corso della puntata in onda su Canale 5, Prestes si è ritrovata a confrontarsi nuovamente con Jessica dopo il loro scontro, poi è rimasta al centro della sala con Shaila Gatta per capire chi tra loro due sarebbe stata eliminata definitivamente, per poi scoprire che si trattava proprio di lei.

Anche gli ex coinquilini del programma sono rimasti scioccati, la stessa Morlacchi ha ammesso che mai si sarebbe aspettata di vedere Helena eliminata prima del tempo. Ma quali sono state le percentuali? Helena 50,96% mentre Shaila 43,12% con le percentuali più alte, poi Ilaria Galassi e Tommaso Franchi e infine Luca Calvani con solo lo 0,55%. Insomma, una votazione che sembra essere indiscutibile e invece non è così, dato che appena Prestes è uscita dal Gf è scoppiata una polemica enorme sulla sua eliminazione dal momento che secondo il pubblico è stata manomessa per far fuori la modella.

Grande Fratello, televoto truccato per eliminare Helena Prestes?

Il televoto di ieri sera al Grande Fratello è stato record dato che ci sono stati ben 3,5 milioni di votazioni per stabilire chi dovesse lasciare la casa per sempre. La scelta del pubblico di Canale 5 è ricaduta su Helena Prestes, grande protagonista di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, uscita con una percentuale del 50,96%. Ma ecco che pochi minuti dopo l’annuncio dell’eliminazione della modella brasiliana, sui social scoppia il pandemonio. Secondo tantissimi utenti, infatti, i conti non tornano conteggiando i voti dati dal fandom di Helena che sono stati tutti registrati da chi gestisce il fanclub della bella indossatrice. Inoltre, ci sono altri commenti da parte di utenti che ricordano perfettamente che inizialmente la domanda fatta durante le votazioni fosse di votare per il preferito, cambiata poi invece in corsa con chi vorresti eliminare.

Insomma, si grida al complotto apertamente e non è la prima volta che accade. Ma sarà davvero così? I dati sono matematici e trasparenti e parlano chiaro, certo è che nessuno si sarebbe aspettato l’addio di Helena prima della finale dato che la modella gode dell’appoggio di gran parte del pubblico da sempre. L’unica certezza è che sotto al post su Instagram dell’eliminazione della Prestes ci sono tutti commenti a favore della brasiliana, e tante lamentele per il suo addio, dunque decisamente qualcosa non quadra.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .