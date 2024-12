Grande Fratello, dopo la puntata Jessica Morlacchi minaccia di rivelare il segreto di Luca Calvani!

News VIP

Dopo l'ennesimo confronto, durante la puntata del Grande Fratello, Jessica Morlacchi si sfoga e parla di un misterioso segreto con Luca Calvani. Ecco cosa è successo.

Nel corso della nuova puntata del Grande Fratello, andata in onda in prima serata su Canale 5, Jessica Morlacchi e Luca Calvani hanno provato a chiarire la situazione con poco successo. La gieffina si è mostrata estremamente risoluta nella decisione di allontanarsi dall’attore, per poi sfogarsi con Pamela Petrarolo dopo la diretta ammettendo di avere un segreto scottante che riguarda proprio Luca. Di cosa si tratta?

Grande Fratello, Jessica Morlacchi chiude con Luca Calvani

Sin dal loro ingresso nella casa del Grande Fratello, Luca Calvani e Jessica Morlacchi hanno legato moltissimo, protagonisti di una forte amicizia e di una chimica particolari, che ha portato la cantante ha pensare che con l’attore sarebbe potuto anche accadere altro. Non è un mistero, insomma, che Jessica abbia una sorta di cotta per Calvani, ma lui si è sempre negato, nonostante le abbia raccontato in passato che tra loro c’è stata un bacio appassionato molto vicino alla bocca dietro la tenda, che non ha voluto approfondire dal momento che non era sicura delle intenzioni del gieffino. Lui si proclama omosessuale, come ha ribadito anche nello scontro durante la puntata del Gf in onda ieri sera su Canale 5, quando ha fatto notare che la frase di Jessica (“qui la donna sono io”) lo avrebbe mortificato.

Ma perché Jessica e Luca si sono allontanati? La colpa sarebbe da ritrovare nel rapporto di amicizia che Calvani ha instaurato con Helena Prestes, decisamente una grande antagonista della cantante che ha sempre parlato malissimo della modella brasiliana. Recentemente, Helena ci è rimasta molto male quando Jessica non l’ha neppure salutata con il buongiorno ignorandola, accusandola invece di aver spostato volutamente i suoi panni sporchi dalla lavatrice. In questa occasione, Luca si è schierato dalla parte della modella consigliandole di lasciar perdere e Morlacchi è esplosa. Insomma, il confronto al Gf non ha portato a nulla di nuovo tranne che a nuova curiosità da parte del pubblico del reality show di Alfonso Signorini, dal momento che dopo la diretta Jessica si è sfogata e ha fatto intendere di essere a conoscenza di un segreto importante che riguarda il toscano.

Grande Fratello, Jessica e Luca nascondono qualcosa?

Dopo il duro confronto con Luca Calvani e Helena Prestes durante la puntata del Grande Fratello, Jessica Morlacchi si è sfogata e già durante un intermezzo pubblicitario ha ammesso di non voler parlare per non far fare una figuraccia all’attore e ad un’altra persona misteriosa. Ma di chi stava parlando? Conclusa la diretta su Canale 5, Jessica e Pamela Petrarolo hanno parlato della situazione che si è creata in casa e la cantante ha ammesso di non voler ulteriori confronti con Calvani, anche perché teme di finire con il rivelare un segreto importante in un momento di rabbia.

“Io devo parlare con Luca? E che gli dico? Poi è meglio di no, perché a me qualcosa poi mi esce. Ho fatto la signora fino ad oggi e se io ho fatto la signora continuo a fare la signora e non dire. L’unico modo per non fare uscire nulla è mettere una croce sopra questa cosa e non parlarne più. O meglio, avere un rapporto civile - riporta Biccy - E non ha senso nemmeno parlare di quella cosa. Io poi ho sempre rispettato il suo compagno Alessandro. Al racconto mio di stasera mancano dei pezzi, delle cose che se le dico darei molto fastidio”.

Ma di cosa sta parlando Jessica? Possibile che tra lei e il gieffino sia accaduto qualcosa di più che un bacio appena accennato dietro la tenda? Secondo alcuni concorrenti, tuttavia, questo segreto non riguarderebbe Calvani e Morlacchi, bensì Calvani e un altro uomo della casa con il quale potrebbe essere successo qualcosa di romantico. Signorini indagherà senza dubbio sulla questione, dal momento che al Gf non ci sono segreti che tengano.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .