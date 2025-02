Grande Fratello, dopo la puntata, Federico sbotta duramente contro Shaila: "Mi stai sulle balle, mi stai sui cogl**ni!"

News VIP

Nervi sempre più tesi al Grande Fratello: lo sfogo di Federico Chimirri che sbotta e inveisce contro Shaila Gatta.

La puntata del Grande Fratello del 17 febbraio 2025 ha regalato una serata carica di tensione e scontri, soprattutto durante il post-diretta. Tra i vari scontri dei concorrenti, sempre più divisi in due fazioni ben distinte, c'è stato anche quello di Federico Chimirri che si è trovato a dover affrontare un acceso confronto con Shaila Gatta e Chiara Cainelli.

Grande Fratello, Federico Chimirri sbotta contro Shaila Gatta

Tutto è iniziato quando Federico ha cercato di chiarire alcune incomprensioni con Chiara, ma durante il dialogo Shaila lo ha continuamente interrotto, esprimendo le sue opinioni in maniera decisa e senza filtri. Questo comportamento, ha esasperato Federico al punto che ha perso la pazienza e ha esploso, dichiarando:

“Mi stai sulle balle, mi stai veramente sui coglioni, sei di una presunzione assurda.”

Lo chef e deejay argentino, durante la puntata, si è scontrato duramente anche con Alfonso D'Apice che al termine del televoto è stato eliminato definitivamente dal reality. Dopo che il campano ha attaccato duramente Stefania Orlando parlando anche della sua età, Federico è esploso contro Alfonso che si è avvicinato a lui durante la puntata per avere un confronto faccia a faccia.

"Sei un grandissimo maleducato, un buffone, non hai rispetto.” ha ribadito poi Federico al fidanzato di Chiara: "Dovresti imparare a trattare le persone più grandi. Sei tu ad aver fatto il ruffiano vicino a me… con questo atteggiamento strafottente di quello che sa tutto, ma non sei così. Non sei Lorenzo, stai facendo una persona che non sei, sei cambiato.”

"Io come Lorenzo? Io sono io, e questa è la cosa che mi offende di più. Io sono intelligente abbastanza per sapere che sono Alfonso. Finora la casa mi ha conosciuto come una persona tranquilla, ora ci sono delle discussioni e stanno vedendo un altro lato di me", ha replicato il campano che, a sua volta, lo ha definito molto aggressivo affermando di vedere in lui uno sguardo cattivo.

