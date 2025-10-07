Grande Fratello, dopo la puntata arriva il confronto tra Grazia Kendi e Domenico D'Altiero (VIDEO)

News VIP

Dopo la diretta del Grande Fratello su Canale 5, Grazia Kendi e Domenico D'Altiero hanno un confronto pacifico su quanto accaduto tra loro.

È arriva la pace tra Grazia Kendi e Domenico D’Altiero? I due concorrenti del Grande Fratello, dopo la messa in onda della puntata di ieri su Canale 5, si sono ritrovati in giardino per un chiarimento dopo la furiosa lite che hanno avuto negli scorsi giorni, che ha portato alla dolorosa confessione della gieffina.

Grande Fratello, Grazia e Domenico fanno pace?

Nel corso della prima settimana del Grande Fratello, Grazia Kendi si è trovata più volte in mezzo ad alcune discussioni scoppiate nella casa più spiata d’Italia, tra cui quella furiosa contro Domenico D’Altiero. Tutto è iniziato quando il concorrente ha fatto un appunto poco carico sulla collega, asserendo che lei non sa fare nulla da sola, e Grazia è totalmente esplosa urlando e insultandolo per difendersi. Poco dopo, quando la concorrente si è calmata, è venuta a galla una verità che nessuno sapeva e che spiega molto il comportamento, spesso altalenante di Grazia, ovvero il fatto che da piccola ha subito un abuso sessuale che non ha ancora elaborato, e che ancora la ferisce.

Una notizia che ha agghiacciato il pubblico ma anche il resto degli inquilini del GF, tra cui Domenico che si è scusato. Nel corso della puntata del reality show, Simona Ventura è voluta tornare sull’accaduto cercando di mediare tra i concorrenti e sottolineando il “mostro” che Grazia porta dentro di sé e che non è semplice da gestire. Ma cosa è successo una volta conclusa la diretta?

Grande Fratello, confronto tra Grazia e Domenico

Nel corso della puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri sera lunedì 6 ottobre 2025 su Canale 5, Simona Ventura è tornata sulla discussione tra Grazia Kendi e Domenica D’Alterio, che ha portato la gieffina a fare una confessione dolorosa e spiazzante sul suo passato. Dopo la diretta, durante la quale Grazia ha spiegato perché è esplosa in quel modo e ha ribadito di aver fatto anche un percorso psicologico per digerire la violenza che ha subito senza tuttavia riuscirci del tutto, la gieffina e Domenico si sono confrontanti pacificamente in giardino.

“A me la Nomination su di te è stata riferita alla prova… Ne abbiamo anche parlato. Riguardo la tua storia, a me dispiace. Io sono venuto a capirti, poi tiro le somme. Io ti parlo sempre nella casa, al di fuori non posso saperlo, potremmo anche essere migliori amici. Nella casa ti sei esclusa. Non ce l’ho con te, riguardo la prova a me il comportamento mi è dispiaciuto”.

Grazia ha accolto le scuse e ha spiegato di essere esplosa per quelle frasi che ha ricevuto, insistenti e molto offensive per la sua persona, non avendo riportato il discorso al percorso, e così le è venuta una forte crisi. Chissà se Grazia riuscirà ad integrarsi, al momento è una delle concorrente che meno è riuscita a fare squadra ma forse ora che tutti sanno la sua storia a grandi linee la situazione potrebbe cambiare.

