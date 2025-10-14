Grande Fratello, Donatella Mercoledisanto non è nuova al piccolo schermo: ecco i programmi a cui ha preso parte

News VIP

Donatella Mercoledisanto non è nuova al mondo del piccolo schermo. Ecco dove l’abbiamo vista prima del Grande Fratello.

Donatella Mercoledisanto ha attirato immediatamente l’attenzione del pubblico del Grande Fratello con il suo carattere estroverso e allegro. La concorrente del reality show condotto da Simona Ventura, tuttavia, non è nuova al mondo del piccolo schermo: ecco dove l’abbiamo già vista.

Grande Fratello, Donatella Mercoledisanto è già stata in tv

Questo anno siamo tornati alle origini e il Grande Fratello ha accolto nella sua casa iconica un gruppo di inquilini tutti Nip, guidati nell’avventura televisiva da Simona Ventura. C’è da dire che, nonostante gli sforzi di SuperSimo e nonostante si siano già create dinamiche piuttosto interessanti all’interno del programma, il reality fatica a decollare e gli ascolti sono impietosi. Tra i concorrenti, c’è anche Donatella Mercoledisanto casalinga di 46 anni che vive a Bari, una mamma amorevole per i suoi due figli che ha fatto della famiglia il suo punto di forza.

Donatella ha provato a partecipare insieme al figlio Davide, ma alla fine solo lei ha potuto varcare la porta rossa del GF, dove subito ha trovato il suo spazio nella gestione della casa ma anche in momenti di pure ilarità e buonumore. Insomma, Donatella è senza dubbio una delle concorrenti preferite dal pubblico per la sua spontaneità, ma non è nuova al mondo del piccolo schermo come ci hanno voluto far credere. A svelarlo è proprio Davide, il figlio minore della concorrente barese, che su Tik Tok ha pubblicato due video della madre in televisione, come ospite di due programmi piuttosto conosciuti. Ecco tutti i dettagli.

Grande Fratello, Donatella in tv: ecco dove l’abbiamo vista

Mentre nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda su Canale 5 abbiamo assistito allo scontro tra Domenico D’Alterio e la sua fidanzata Valentina, gelosa del rapporto con Benedetta Stocchi, Donatella Mercoledisanto si è salvata ancora una volta dalla Nomination. Nel frattempo, il figlio Davide ci svela che la gieffina è già apparsa sul piccolo schermo.

Nel 2022, infatti, è stata ospite di Mia Ceran su Rai2 nel programma Nei Tuoi Panni, dove si è presentata col figlio Davide per raccontare la loro vita. Nel 2024, invece, la ritroviamo nel muro del quiz 100% Italia, lo show in onda su Tv8 condotto da Nicola Savino. Cosa ne pensate? Certo Donatella non ha avuto ruoli di spicco per cui può comunque essere considerata una Nip, ma questa scoperta mette in luce la grande voglia della barese di tornare sul piccolo schermo, deludendo i fan che ora la guarderanno con occhi diversi.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .