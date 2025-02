Grande Fratello: disastro del televoto per il primo finalista, il reality travolto nel caos

News VIP

Durante la consacrazione del primo finalista del Grande Fratello, in studio è avvenuto l'impensabile. Il reality show targato Mediaset è nella bufera.

Nel corso della trentesima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri, lunedì 10 febbraio 2025, è stato decretato il primo concorrente finalista dell'edizione. Ad avere la meglio è stato Lorenzo Spolverato con il 45% di preferenze.

Grande Fratello, il reality nella bufera dopo la consacrazione del primo finalista

I candidati alla finale sono arrivati in studio dopo una quanto meno bizzarra catena avvenuta nella Casa che ha decretato quattro candidati: Lorenzo Spolverato Javier Martinez, Alfonso D'Apice e Luca Giglioli.

I quattro concorrenti sono arrivati in studio e nel momento della proclamazione sono rimasti, Javier e Lorenzo. Sul maxi schermo, come è avvenuto molte volte per decretare l'esito del televoto, è apparsa l'immagine dei Javier che è stato quindi annunciato come finalista dal conduttore. Dopo che l'argentino ha festeggiato, è arrivato un incredibile colpo di scena.

"No fermi tutti, colpo di scena, perché mi piace confondere un po’ le idee. Adesso io mi metterò in mezzo a voi due e toccherò la spalla di chi ha vinto davvero! Sei tu Lorenzo il primo finalista“ ha dichiarato Signorini spiazzando tutti. Il conduttore, dopo che i due gieffini sono usciti dallo studio, ha voluto fare delle precisazioni sull'errore avvenuto, mostrando il biglietto che gli era stato dato dagli autori:

"Scusate, ma voglio spiegare cosa è accaduto. Per essere corretti fino alla fine, perché poi su questo ci sono mille speculazioni. Io sono una persona trasparente. Io nella busta avevo i nomi dei primi due esclusi. Io non sapevo il nome del finalista. Gli accordi erano che avrebbe illuminato la regia il tutto. Quando ho visto che sul led c’era Javier ho detto ‘il finalista è Javier’. Poi gli autori e la Buonamici mi facevano i gesti dicendo di no. Ma io non so perché qualcuno abbia inquadrato Javier. Questo errore non so di chi sia, ma non è mio! Questo lasciatemelo dire. Di solito non lo dico mai, ma io qui non c’entro nulla, ognuno ora si assuma le sue responsabilità“.

Sui social, nemmeno a dirlo, si è scatenata una bufera. Centinaia di migliaia di commenti che hanno gridato alla truffa e, in generale, alla poca trasparenza dopo aver assistito ad momento senza precedenti nella storia non solo del Grande Fratello ma di tutti i reality che conosciamo. Quello a cui si è assistito sembrerebbe un errore da parte della regia ma, francamente, i dubbi sono davvero tanti. Possibile che in un programma di punta in prima serata di un'azienda come Mediaset si possa arrivare ad un errore così grossolano? "Lacciatemelo dire", direbbe lo stesso Alfonso, non è davvero possibile non nutrire dei dubbi su tutto quello che abbiamo assistito. Forse per il reality è arrivato il momento di prendersi un pausa, dopo il ripescaggio degli ex, "i bonus di ritorno", rimproveri e indulgenza a seconda del concorrente e i vari fandom sulle ship amorose che non fanno bene al programma e lo snaturalizzano.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .